Brasil participa da 55ª sessão do Conselho de Direitos Humanos, na Suíça

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, embarca neste final de semana para Genebra, na Suíça, onde participará do Segmento de Alto Nível da 55ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU). O evento, que ocorre entre os dias 26 e 28 de fevereiro, reunirá líderes de diversos países, incluindo chefes de Estado, de Governo e ministros responsáveis pelos Direitos Humanos.

No primeiro dia do evento, Silvio Almeida irá discursar na abertura da sessão, apresentando a visão do governo brasileiro sobre o conflito na Faixa de Gaza. O ministro tem defendido, em ocasiões recentes, o fim da escalada da violência e a interrupção do ciclo de mortes na região, especialmente de mulheres e crianças.

continua após o anúncio

Na terça-feira (27), o ministro participará de um workshop sobre "Infraestruturas Digitais e o Futuro da Democracia" em que abordará a perspectiva brasileira sobre o papel das infraestruturas digitais na promoção e preservação dos princípios democráticos.

Além das atividades programadas no evento principal, Almeida participará de reuniões bilaterais. Entre os parceiros de diálogo estão a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock; o ministro das Relações Exteriores, União Europeia e Cooperação da Espanha, José Manuel Albares Buenos; o ministro das Relações Exteriores do Chile, Alberto van Klaveren; a ministra das Relações Exteriores da Bolívia, Celinda Sosa Lunda; a ministra das Relações Internacionais e Cooperação da África do Sul, Grace Naledi Mandisa Pandor; e a ministra da Justiça e dos Assuntos Constitucionais e Religiosos de Moçambique, Helena Mateus Kida, entre outros.

continua após o anúncio

A participação do Brasil no Conselho de Direitos Humanos da ONU foi renovada em outubro de 2023, assegurando um sexto mandato fixo no órgão durante o período de 2024 a 2026.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: