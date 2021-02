Brasil usa palanque da ONU para discursar contra aborto e defender teorias conspiratórias

O discurso do Brasil na abertura do Conselho de Direitos Humanos ignorou os levantamentos de relatores, que condenaram a gestão da pandemia e a perseguição contra ativistas. Damares preferiu focar na questão do aborto, e Araújo insistiu na teoria do 'tecno-totalitarianismo'. As falas reforçam o isolamento geopolítico do governo Bolsonaro edit