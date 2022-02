Brasileira é presa nos EUA por participação na invasão do Capitólio

Leticia Vilhena Ferreira teria ficado no prédio por cerca de 20 minutos e foi flagrada por câmeras de segurança edit

247 - Uma brasileira foi presa nos Estados Unidos após ter sido apontada pelo FBI como uma das envolvidas na invasão ao Capitólio em janeiro de 2021. Leticia Vilhena Ferreira, de 32 anos, foi presa na última quarta-feira (16) em Illinois, informa reportagem do portal G1 .

O ato foi realizado por apoiadores do ex-presidente Donald Trump que questionavam o resultado das eleições e tentavam reverter a vitória de Joe Biden. Líderes bolsonaristas, como Allan dos Santos, incluindo o filho do presidente Eduardo Bolsonaro, foram grandes entusiastas do ato.

Leticia é acusada de ter agido conscientemente para entrar em um edifício restrito sem autorização e de ter se envolvido em conduta desordenada para impedir a condução de funções oficiais do governo. O FBI afirmou que, apesar de ter aparecido em vídeos, "Ferreira não parece ter participado de nenhuma agressão aos oficiais".

Cerca de 225 pessoas foram acusadas de atos violentos durante a invasão, incluindo agressões aos agentes do Capitólio.

