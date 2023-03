Brasileiro de 16 anos é esfaqueado e morto em metrô de Toronto, no Canadá

Apoie o 247

247 — No sábado (25), Gabriel Magalhães, um adolescente brasileiro de 16 anos, foi esfaqueado e morto em uma estação de metrô em Toronto, Canadá, pouco antes das 21h. Conforme a polícia, Gabriel estava sentado em um banco próximo às escadas rolantes da plataforma do metrô quando foi atacado por Jordan O’Brien-Tobin, um morador de rua de 22 anos. As autoridades afirmaram que o ataque foi aleatório e sem motivação aparente. O suspeito fugiu da estação após o crime, mas foi preso no mesmo dia.

O jornal Toronto Star relatou uma onda de ataques aleatórios dentro do metrô da cidade. Em 2022, houve 1.068 incidentes violentos contra passageiros na rede de transporte público, enquanto em 2019, antes da pandemia, o número de incidentes violentos foi de 669.

A mãe de Gabriel, Andrea Magalhães, é uma enfermeira em um hospital da cidade. Ela viu notícias sobre o ataque antes de saber que seu filho era a vítima. Ela não imaginou que pudesse ser seu filho, mas começou a se preocupar quando não conseguiu contatá-lo. Mais tarde, a polícia chegou à sua casa para informá-la da morte de seu filho.

Em entrevista à rede canadense Global News, Andrea expressou sua tristeza e raiva pelo que aconteceu com seu filho. Ela não culpou pessoalmente o suspeito, mas sim o sistema. Andrea acredita que para resolver o problema, é necessário investir mais em saúde pública e oferecer apoio adequado. Ela lamentou que um incidente tão trágico tenha ocorrido em Toronto, uma cidade que ela escolheu para viver com sua família por causa de sua segurança e qualidade de vida.

