Brasileiro fantasiado de Chewbacca é espancado por cinco pessoas em estação de esqui na França (vídeo)

247 - O brasileiro Henrique P., de 41 anos, foi violentamente espancado por um grupo de ao menos cinco pessoas na estação de esqui de Méribel, nos Alpes franceses, na última quinta-feira (29), em um episódio que viralizou nas redes sociais e mobiliza investigação das autoridades locais. A informação foi divulgada inicialmente pela Agência Estado e confirmada por reportagens internacionais sobre o caso.

Especialista em marketing esportivo e morador da Europa há cerca de cinco anos, Henrique participava de uma atividade de esqui com um grupo de aproximadamente 106 brasileiros, quando sofreu as agressões. No momento do ataque, ele usava uma fantasia do personagem Chewbacca, da saga Star Wars, aguardando a chegada de outros turistas.

De acordo com relatos do próprio brasileiro, a hostilidade começou quando alguns indivíduos começaram a arremessar bolas de neve contra ele. “Eles jogaram uma pedra de gelo no meu rosto. Não era uma bola de neve leve, era gelo duro, arremessado com força. Eu fui até o grupo para pedir que parassem, e eles começaram a me xingar”, contou Henrique, descrevendo o início do confronto.

Ao se aproximar para pedir que cessassem as provocações, a situação se agravou. “Depois do primeiro soco, vieram todos ao mesmo tempo. Eu caí no chão e continuei sendo chutado. Eles pisaram na minha cabeça com botas de esqui. Não foi uma briga. Foi uma agressão de várias pessoas contra alguém que estava sozinho”, relatou a vítima, cuja fala foi registrada em depoimentos posteriores e divulgada pela imprensa.

Além da violência física, outro brasileiro que tentava intervir para ajudar também foi ferido. Vestido com fantasia do personagem Stitch, ele sofreu um golpe no rosto com um bastão de esqui e um soco, conforme mostram imagens compartilhadas nas redes sociais.

O ataque foi registrado em vídeo por um turista estrangeiro e, posteriormente, publicado nas redes sociais, onde ultrapassou milhões de visualizações, atraindo atenção internacional para o episódio.

Apesar da agressividade do ataque, Henrique estava usando capacete no momento dos fatos, equipamento que, segundo ele, ajudou a reduzir a gravidade dos ferimentos. Ainda assim, ele teve um dente da frente quebrado e sangramento na boca, necessitando de atendimento médico imediato.

Os primeiros socorros foram prestados no local por profissionais de saúde presentes no grupo, incluindo uma médica e uma dentista. Posteriormente, a vítima seguiu para tratamento adicional na Espanha, onde reside atualmente.

Henrique registrou boletim de ocorrência junto à polícia francesa, entregando às autoridades tanto o vídeo viral quanto outras imagens capturadas pela própria câmera. A investigação está em andamento, com a polícia analisando as gravações e tentando identificar os agressores com base nas roupas, acesso à estação e outros detalhes visíveis nos registros.

Até o momento, ainda não há confirmação de prisões ou identificação oficial dos suspeitos envolvidos na agressão. As autoridades locais não publicaram atualizações específicas sobre o caso, mas garantiram que seguem analisando as evidências em busca de respostas e responsabilização dos responsáveis.