Brasileiro que investigava violações de direitos humanos é derrubado na OEA

247 - O jornalista Jamil Chade, em sua coluna no portal UOL, relatou que "o brasileiro Paulo Abrão é vetado para que possa assumir um novo mandato no cargo de secretário-geral da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH). A medida abre uma crise inédita no sistema da Organização dos Estados Americanos (OEA)".

Segundo o jornalista, "apesar da vinculação, a Comissão é autônoma. Mas o secretário-geral da OEA, Luís Almagro, decidiu não avançar no processo de renovação do mandato do brasileiro, no que está sendo acusado pela Comissão como um 'grave ataque contra sua autonomia e independência como o principal órgão" da entidade".

"Abrão foi escolhido para o cargo em 2016 e, neste mês, teria seu mandato renovado. Por unanimidade, a Comissão Interamericana aprovou em janeiro o nome do brasileiro para o período até 2024. Mas o nome do jurista acabou sendo bloqueado por Almagro".

O jornalista ainda destaca que, "durante seu mandato na agência continental, ele denunciou violações em diferentes países, inclusive na Venezuela, Colômbia, Bolívia, EUA e Brasil. Ele chegou a visitar o projeto de muro que os americanos pensavam em construir na fronteira com o México para denunciar a situação. Já Almagro é visto como uma pessoa próxima ao governo americano".

