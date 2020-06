Brasileiros no exterior convocam ato mundial contra Bolsonaro

Ato Mundial Stop Bolsonaro contará com manifestações em mais de 50 cidades de 24 países; 'momento para derrubar Bolsonaro é agora', disse uma das organizadoras edit

Opera Mundi - Cidadãos brasileiros de diversos movimento populares e entidades políticas que moram no exterior convocaram um ato mundial que acontecerá no próximo domingo (28/06) contra o presidente Jair Bolsonaro.

Segundo os organizadores, o Ato Mundial Stop Bolsonaro contará com manifestações em mais de 50 cidades de 24 países, contando com protestos de diferentes formas como concentrações de rua e até eventos virtuais, devido às restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus em algumas regiões.

O evento estava previsto para fevereiro deste ano, mas teve que ser adiado por conta da expansão da covid-19 a nível mundial. "Entendemos que não podemos mais protelar nosso protesto sob pena de se o fizermos, não restar mais Brasil para salvar das garras do monstro do Planalto", garante o movimento pelas redes sociais.

Para Erica Caminha, brasileira que vive na Alemanha e é uma das organizadoras do ato na sua cidade, "a pandemia foi a gota d’água que faltava pra fazer transbordar o imenso sentimento de dor e revolta contra esse genocida e seus ministros irresponsáveis, que se elegeram às custas de fake news e discurso de ódio".

"O genocídio indígena e negro, o desprezo pelo saber e pela arte, o fortalecimento das milícias, a devastação da natureza, o aumento da fome, a perseguição e muitas vezes assassinatos de líderes populares e, agora, o completo despreparo e desprezo pela vida e saúde dos brasileiros no que diz respeito à covid-19, são apenas alguns dos motivos que tornam fundamental esse ato do dia 28", diz.

