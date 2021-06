Brasileiros pedem "Fora Bolsonaro" em Washington, nos EUA (vídeo)

247 - Brasileiros protestaram, nesta sexta-feira, 18, em frente à Casa Branca, residência oficial do presidente dos Estados Unidos, em Washington, contra o governo de Jair Bolsonaro.

No Brasil e no mundo, já são mais de 400 manifestações marcadas para a jornada de luta contra o governo brasileiro, exigindo auxílio e vacina contra a Covid-19. São 409 atos no total. O ato na capital dos EUA é o único da jornada do 19J marcado para esta sexta.

Brasileiros fizeram ato contra Bolsonaro hoje em frente à Casa Branca em Washington (via @CPBD_LA/Jeremy Giles) #19J pic.twitter.com/tKdTU6nFMP June 18, 2021

A maioria das manifestações irá acontecer no dia 19 de junho, neste sábado. Elas ocorrerão não só nas capitais brasileiras, como também em diversas cidades do interior brasileiro, além de cidades importantes no exterior.

Em Washington o 'Fora Bolsonaro' já começou ✊🏾

Amazon Watch e US Network for Democracy in Brazil fizeram ato simbólico, nesta sexta (18), em apoio ao #19JForaBolsonaro e em solidariedade aos povos indígenas acampados em Brasília. #18JunhoÉLuta pic.twitter.com/gqpzenWPQS — CUT Brasil (@CUT_Brasil) June 18, 2021

Confira abaixo a lista cidades:

Norte

AC – Cruzeiro do Sul – Caminhada Escola São José | 8h

AC – Rio Branco – Caminhada Gameleira até o Palácio Rio Branco | 15h

AM – Manaus – Caminhada Praça da Saudade | 15h

AP – Macapá – Praça da Bandeira | 16h

PA – Belém – Caminhada Mercado de São Brás até Praça da República | 8h

PA – Bragança – Praça das Bandeiras | 8h

PA – Santarém – Praça São Sebastião | 16h

RO – Ariquemes – Carreata Espaço Alternativo | 8h30

RO – Cacoal – Parte de Baixo da Praça da Prefeitura | 9h

RO – Guajará-Mirim – Parque Circuito | 9h

RO – Ji-Paraná – Casa do Papai Noel | 9h

RO – Porto Velho – Caminhada Praça das 3 caixas d’água | 8h

RO – Porto Velho – Carreata 7 de setembro com a Farquar | 8h

RO – Rolim de Moura – Em frente à Igreja Matriz | 9h

RR – Boa Vista – Carreata e ato Centro Cívico até Jaime Brasil | 9h

TO – Araguaína – Praça das Bandeiras | 16h

TO – Palmas – JK Entrada Leste do Palácio Araguaia (Lado da Serra) | 8h30

Nordeste

AL – Arapiraca – Praça Luiz Pereira | 9h

AL – Delmiro Gouveia – Praça do Coreto | 9h

AL – Maceió – Carro, moto ou a pé Praça Centenário | 9h

AL – Palmeira dos Índios – Praça São Cristovão | 9h

BA – Alagoinhas – Praça Rui Barbosa | 09h

BA – Cabrália – Praça do Coração | 9h

BA – Camaçari – Praça Monte Negro | 9h

BA – Cruz das Almas – Praça Senador Temístocles | 08h30

BA – Curaçá – Praça de Eventos | 15h

BA – Dias D’Ávila – Sinaleira da Rua da Mangueira | 9h

BA – Eunapolis – Praça Gusmão | 9h

BA – Ilhéus – Praça Cairú | 9h

BA – Itaberaba – Av. Ruy Barbosa, antigo Cacique | 17h

BA – Itabuna – Jardim do Ó | 9h

BA – Itapetinga – Em frente ao Moacir Moura | 8h30

BA – Jacobina – Praça do Garimpeiro | 8h30

BA – Jequié – Praça Ruy Barbosa | 9h

BA – Juazeiro – Caminhada Av. Adolfo Viana na Praça Dedé Caxias | 9h

BA – Juazeiro – Carreata Orla Nova | 9h

BA – Feira de Santana – Em frente à prefeitura | 9h

BA – Mutuípe – Feira Livre | 07h

BA – Paulo Afonso – Carreata | 9h (Aguardando Infos)

BA – Poções – Praça do Divino | 9h

BA – Porto Seguro – Praça da Caixa D’Água, Baianão | 9h

BA – Senhor do Bonfim – Carreata Sindiferro | 9h

BA – Santo Antônio de Jesus – Carreata Concentração Espaço do São João | 14h

BA – São Luís do Curu – Saída de ônibus rumo à Fortaleza (Aguardando Infos)

BA – Salvador – Largo do Campo Grande até Farol da Barra | 14h

BA – Santa Cruz Cabrália – Caminhada e carro de som Praça do Coração | 9h

BA – Santo Antônio de Jesus – Carreata Concentração no Espaço do São João | 14h

BA – Serrinha – Passeata Praça da Estação rumo à Praça Luiz Nogueira | 9h

BA – Serrinha – Praça da Estação | 14h

BA – Teixeira de Freitas – Praça da Bíblia | 8h

BA – Vale do Capão – Caminhada Rufino Rocha até o Coreto da Vila | 15h

BA – Vitória da Conquista – Praça 09 de Novembro | 8h30

BA – Santa Cruz Cabrália – Praça do Coração | 9h

CE – Brejo Santo – Praça da Aldeota | 16h

CE – Caucaia – Carreata Praça do Remo | 8h

CE – Crato – Passeata Praça São Vicente | 9h

CE – Fortaleza – Carreata Av. Leste Oeste Santa Edwiges | 15h

CE – Fortaleza – Praça da Gentilândia | 15h30

CE – Iguatu – Carreata, Motocada e Bicicletada na Av. Fransquinha Dantas | 17h30

CE – Limoeiro do Norte – Praça do BNB | 7h30

CE – Maracanaú – Praça da Estação | 16h

CE – Russas – Em frente ao STR ao lado do Mercado Novo | 8h

CE – Sobral – Passeata Praça de Cuba | 8h

CE – Tauá – Passeata Praça Capitão Citó | 7h30

CE – Tianguá (Região da Ibiapaba) – Em frente ao Mix Atacarejo | 7h

MA – Açailândia – Praça do Pioneiro | 19h

MA – Caxias – Praça da Matriz | 8h

MA – Imperatriz – Praça de Fátima | 8h

MA – Santa Inês – Praça das Laranjeiras | 9h

MA – São Luís – Praça Deodoro até a Maria Aragão | 8h

PB – Campina Grande – Praça da Bandeira | 9h

PB – Cajazeiras – Praça das Oiticicas | 9h

PB – João Pessoa – Caminhada e carreata Lyceu Paraibano, rumo ao ponto de Cem Réis | 9h

PB – Monteiro – Carreata saindo do Portal | 9h

PB – Patos – Em frente aos Correios | 8h30

PE – Caruaru – Grande Hotel | 9h

PE – Petrolina – Praça Dom Malan/Catedral | 9h

PE – Recife – Praça do Derby indo pela Conde da Boa Vista até Guararapes | 9h

PE – Salgueiro – Av. Agamenon Magalhães (entrada da feira livre) | 08h

PE – São José do Egito – Rua da Baixa, em frente a Estátua do Poeta | 9h

PE – Serra Talhada – Praça do Pajeú /Igreja N.Sra da Penha | 15h30

PE – Surubim – Praça Dídimo Carneiro | 8h30

PE – Vitória de Santo Antão – Praça Duque de Caxias | 9h

PI – Parnaíba – Semáforo da Av. Pinheiro Machado com Samuel Santos | 16h

PI – Picos – Praça Félix Pacheco | 8h

PI – Piripiri – Praça da Bandeira | 10h

PI – Teresina – Praça Rio Branco | 8h

RN – Caicó – Esquina do Mercado Público | 7h30

RN – Mossoró | praça Cícero Dias em frente ao Teatro Municipal | 16h

RN – Natal – Midway Mall até Natal Shopping Center | 15h

RN – Pureza – Ato na Feira Livre | 6h

SE – Aracaju – Praça da Bandeira | 9h

SE – Capela – Praça da Matriz | 08h

SE – Itabaiana – Carreata, Calçadão Airton Teles (Anfiteatro) | 16h

Centro-Oeste

DF – Brasília – Carreata Praça do Buriti em direção à Esplanada) | 8h

DF – Brasília – Caminhada Biblioteca Nacional em direção ao Congresso Nacional | 9h

GO – Anápolis – Praça do Ancião | 9h

GO – Aurilândia – Ginásio de Esportes | 17h

GO – Catalão – Praça do Eldorado (Castelo Branco) | 8h

GO – Ceres – Parque Curumim | 8h

GO – Cidade de Goiás – Praça do Chafariz | 9h30

GO – Formosa – (*Aguardando infos) | 10h

GO – Goiânia – Caminhada e Carreata Praça Cívica | 9h

GO – Itapirapuã – Passeata Praça da Matriz | 17h

GO – Jataí – Carreata e Bicicletada Lago Diacuy | 9h

GO – Pirenópolis – Carreata concentração Residencial Luciano Peixoto | 9h30

GO – Porangatu – Carreata, motocada e bicicletada Av. Federal com Rua 2, em frente à Curinga dos Pneus no Centro | 17h

GO – São Luís de Montes Belos – Praça da República | 14h30

MT – Cáceres – Caminhada e Carreata Praça da Cavalhada | 8h

MT – Cuiabá – Prainha – Ato Simbólico | 6h

MT – Cuiabá – Carreata SESC Arsenal – Sentido Santa Isabel | 8h

MT – Cuiabá – Praça Alencastro | 10h

MT – Juína – Carreata Ginásio de Esportes | 16h

MT – Tangará da Serra – Carreata Corpo de Bombeiros | 14h30

MS – Bonito – Praça da Liberdade | 16h

MS – Campo Grande – Praça do Rádio | 9h

MS – Corumbá – Concentração na Frei Mariano com a Dom Aquino | 8h30

MS – Coxim – Caminhada antiga Praça da Concha | 15h

MS – Dourados – Praça Antônio João | 9h30

MS – Nova Andradina – Praça do Museu -Ato Simbólico | 9h

MS – Três Lagoas – Praça do Relógio | 9h

MS – Itaquirai – Trevo BR-163 | 9h

Sudeste

ES – Aracruz – Praça São João Batista | 9h

ES – Cachoeiro – Antiga estação ferroviária | 11h

ES – Marataízes – Rotatória da Barra | 15h

ES – Vitória – Carro, Bike e a pé UFES até Assembléia Legislativa | 15h

MG – Além Paraíba -Carreata concentração Bairro da Saúde | 10h

MG – Alfenas – Praça da Rodoviária Antiga | 15h30

MG – Araçuaí – (Aguardando infos) MG – Araguari – em frente ao Bosque John Kennedy |10h

MG – Bambuí – Carreata na entrada da cidade | 11h

MG – Barbacena – em frente à Policlínica | 10h

MG – Belo Horizonte – Praça da Liberdade até Praça da Estação | 13h30

MG – Betim – Viaduto do Jacintão | 9h MG – Bocaiúva – Praça Wandick Dumont | 8h

MG – Brumadinho- Concentração no Letreiro e caminhada até a Praça da Rodoviária | 10h

MG – Campo Belo – Praça dos Expedicionários | 9h30

MG – Caratinga – Praça da Estação | 15h

MG – Cataguases – Ponte Metálica | 8h30

MG – Conselheiro Lafaiete – Praça Barão de Queluz | 13h

MG – Diamantina – Carreata Igreja Nossa Senhora Aparecida | 9h – saída carreata e Ato simbólico na Praça do Mercado Velho | 10h.

MG – Divinópolis – Rua São Paulo | 9h

MG – Divinópolis – Praça Santuário | 10h

MG – Formiga – Praça da Rodoviária | 7h

MG – Goianá – Praça Aimbiré de Paula Andrade | 15h

MG – Gonçalves – Portal da Cidade | 11h

MG – Governador Valadares – Praça da Estação | 10h

MG – Ipatinga Praça Primeiro de Maio | 9h

MG – Itabira – Rodoviária | 9h

MG – Itabirito – em frente a Prefeitura | 9h

MG – Itajubá – Praça Wenceslau Braz | 10h

MG – Itaúna – Praça da Matriz | 9h

MG – Ituiutaba – Praça da Prefeitura | 8h30

MG – João Monlevade – Câmara Municipal | 09h

MG – Juiz de Fora – Parque Halfeld | 10h

MG – Lavras – Praça Dr. Augusto Silva | 10h

MG – Leopoldina – Praça Felix Martins | 9h

MG – Montes Claros – Praça do Automóvel Clube | 9h

MG – Muriaé – Parque de Exposições | 10h

MG – Ouro Branco – Praça da Prefeitura | 9h

MG – Ouro Preto – Praça Tiradentes | 10h

MG – Patos de Minas – Praça do Coreto | 9h30

MG – Passos – Estação Cultura | 10h

MG – Poços de Caldas – Parque Affonso Junqueira | 15h

MG – Ponte Nova – Praça Palmeiras | 9h

MG – Pouso Alegre – Catedral | 9h30 MG – Raposos – No Cruzeiro | 8h

MG – Ribeirão das Neves – Praça de Justinópolis | 9h

MG – Santa Bárbara – Praça Leste de Minas | 10h

MG – São Sebastião do Paraíso – Carreata CAIC Rua José Braz Neves n° 100 | 15h

MG – São João Del Rei – Em frente ao Dom Bosco | 10h

MG – São Lourenço – Calçadão II | 14h30

MG – Serro – Parque de Exposições da Cidade | 16h

MG – Sete Lagoas – Praça Tiradentes | 9h

MG – Três Pontas – Praça da Fonte | 9h

MG – Ubá – Av. Comendador Jacinto Soares de Souza Lima | 15h30

MG – Uberaba – Praça Rui Barbosa | 9h

MG – Uberlândia – Praça Ismene Mendes | 9h30

MG – Varginha – Praça do ET | 10h

MG – Viçosa – 4 Pilastras | 9h30

SP – Americana – Carreata Rua Vitório Pertile, 49 (sentido Santa Bárbara D’Oeste)

SP – Atibaia – Complexo Santa Clara | 15h e Lago do Major | 17h

SP – Assis – Praça da Catedral | 9h

SP – Araçatuba – Praça Rui Barbosa, Centro | 10h

SP – Araras – Praça Barão em frente à Casa de Cultura | 10h

SP – Barretos – Praça da Igreja de Sant’Ana e São Joaquim, Bairro Nadir Kenan | 15h

SP – Batatais – Praça do Antigo SESI | 14h

SP – Bauru – Praça Rui Barbosa | 14h

SP – Botucatu – Largo São José | 15h

SP – Bragança Paulista – Carreata Concha Acústica | 10h

SP – Cajamar – Carreata Rua atrás do Ginásio do Polvilho | 9h

SP – Campinas – Caminhada Largo do Rosário até Centro | 10h

SP – Caraguatatuba – Carreata Quiosque 32 Indaiá | 9h

SP – Carapicuíba – Ato Simbólico na Vila Dirce e ida à Av. Paulista | 10h

SP – Cotia – Largo da Matriz | 13h

SP – Conchal – Semáforo do Centro, com coleta de alimentos e produtos de higiene | 10h

SP – Diadema – Terminal Diadema | 14h

SP – Franca – Em frente ao SENAI da Av. Presidente Vargas 2500 | 9h

SP – Garça – Carreata em frente a Praça da Prefeitura | 14h

SP – Guaratinguetá – Praça Condessa de Frontin (estação) | 9h

SP – Hortolândia – Em frente à Delegacia Parque dos Pinheiros | 9h

SP – Ilhabela – Praça da Mangueira | 15h

SP – Ilhéus – Praça Cairú | 9h

SP – Indaiatuba – Av. Francisco de Paula Leite esquina do SESI em frente ao posto BR | 14h SP – Itanhaém – Boca da Barra | 15h

SP – Itapecerica – Praça da Árvore | 11h

SP – Itapetininga – Concentração Carreata SESI sentido Paróquia N.S.das Estrelas | 13h30

SP – Jaboticabal – Ato Virtual | 16h

SP – Jacareí – Pátio dos Trilhos – 9h30

SP – Jaguariúna – Praça Umbelino Bueno | 10h

SP – Jaú – Em frente ao Cemitério | 9h

SP – Jundiaí – Carreata Paço Municipal | 9h30

SP – Jundiaí – Ato na Ponte Torta | 11h

SP – Laranjal Paulista – Carreata Cemitério da Saudade | 13h30 e Ato Simbólico Largo São João | 14h30

SP – Leme – Lago Municipal | 10h

SP – Lençóis Paulista – Concha Acústica | 15h

SP – Limeira – Carreata Av. Maestro Xixirri | 10h

SP – Lorena – Praça Arnolfo Azevedo | 9h

SP – Mairiporã – Praça do Rosário (Antiga Rodoviária) | 9h30

SP – Marília – Praça Saturnino de Brito (em frente à Prefeitura) | 10h

SP – Mogi das Cruzes – Largo do Rosário | 10h

SP – Mogi Guaçu – Carreata em frente ao Hakuna Matata | 10h

SP – Mogi Mirim (Estiva Gerbi e Itapira) – Carreata Rua Expedicionários, 38 | 9h

SP – Monte Alto – Praça Central de Monte Alto | 10h

SP – Paulínia – Na frente da Igreja São Bento | 9h

SP – Peruíbe – Rua Colombo Americano dos Santos, entre o MC Donald’s e a Praça Flórida | 10h

SP – Piracicaba – Praça José Bonifácio | 10h

SP – Piracaia – Praça do Rosário | 15h

SP – Praia Grande – Av. Pau Brasil em frente ao Krill no Samambaia | 10h

SP – Presidente Prudente – HALF Pista de Skate no Parque do Povo | 16h30

SP – Ribeirão Preto – Caminhada Esplanada do Teatro Pedro II | 9h

SP – Registro – Praça dos Expedicionários | 15h

SP – Rio Preto – Em frente à Câmara Municipal | 16h

SP – Santo André – Praça do Carmo | 10h

SP – Santo André – Paço Municipal | 13h

SP – São Bernardo – Carreata Rua Odeon (Colégio Vereda atrás do Terminal Ferrazópolis) | 10h

SP – São Carlos – Praça dos Voluntários, Mercadão e semáforos no entorno | 10h

SP – São Miguel do Arcanjo – Carreata, Bicicletada, Motocada Lagoa do Guapé | 14h

SP – São Roque – Carreata Brasital, Av. Aracaí 250 com arrecadação de alimentos | 10h30

SP – Santos – Estação da Cidadania | 16h

SP – São José dos Campos – Praça Afonso Pena | 9h

SP – São Luiz do Paraitinga – Carreata – Bairro do Orris | 15h

SP – Bicicletada Praça do Ciclista | 13h30 SP – São Paulo – MASP | 16h

SP – São Sebastião – Costa Sul – Praça Pôr do Sol

SP – Boiçucanga | 16h

SP – Sertãozinho – Carreata no Docão | 10h

SP – Socorro – Carreata Praça do Fórum | 14h30

SP – Sorocaba – Praça Coronel Fernando Prestes (Catedral) | 10h

SP – Taquaritinga – Carreata Igreja Matriz | 10h

SP – Taubaté – Bolsão Avenida do Povo | 9h

SP – Tatuí – Carreata Av. das Mangueiras | 10h

SP – Tupã – Praça da Imigração Japonesa | 13h

SP – Ubatuba – Rotatória do Pescador | 16h

SP – Osasco – Caminhada Rua Antônio Agu/Estação de Osasco | 13h30

SP – Porto Ferreira – No Calçadão | 14h

RJ – Angra dos Reis – Praça do Papão | 10h

RJ – Barra do Piraí – Carreata Rua Angélica (Light) | 8h30

RJ – Barra Mansa | Praça da Matriz | 11h

RJ – Barra do Piraí – Carreata Rua Angélica (Light) | 8h30

RJ – Bom Jesus de Itabapoana | Praça Governador Portela | (Aguardando Infos)

RJ – Campos – Praça São Salvador | 9h

RJ – Itaperuna | Concha Acústica | 16h

RJ – Macaé – Praça Veríssimo de Melo | 9h30

RJ – Nilópolis – Praça dos Estudantes | 9h

RJ – Niterói – Barcas, para seguir ao ato da capital (Estação Araribóia) | 8h

RJ – Nova Friburgo – Praça Demerval Barbosa | 14h

RJ – Nova Iguaçu – Praça Direitos Humanos Via Light | 9h

RJ – Petrópolis | Praça da Inconfidência | 11h

RJ – Resende – Mercado Popular | 10h

RJ – Rio das Ostras – Posto de saúde da Família ncora | 9h

RJ – Rio de Janeiro – Monumento Zumbi dos Palmares até Candelária | 10h

RJ – Santo Antônio de Pádua | Concentração Bar Cariocando | 11h

RJ – Silva Jardim – Igreja Católica do Centro | 14h

RJ – Teresópolis | Praça do Sakura | 9h

RJ – Três Rios – Praça São Sebastião | 16h

RJ – Valença – Jardim de Cima | 10h

RJ – Vassouras – Praça Eufrásia Teixeira Leite | 10h

RJ – Visconde de Mauá – Campo de Futebol | 16h

RJ – Volta Redonda – Vila UFF | 9h

Sul

PR – Antonina – Carreata e Bicicletada Praça Coronel Macedo | 9h

PR – Apucarana- Carreata Rodoviária de Apucarana | 9h

PR – Campo Mourão – Carreata Escola CAIC | 9h30

PR – Cascavel – Carreata em frente ao Tuiutí sentido à Prefeitura | 9h

PR – Cianorte – Carreata Praça Duque de Caxias (Av. Arthur Tomas) | 9h30

PR – Curitiba – Praça Santos Andrade | 15h

PR – Foz Iguaçu – Praça da Paz | 9h

PR – Francisco Beltrão – Praça da Matriz | 10h

PR – Guarapuava – Praça Cleve | 10h

PR – Irati – Rua da Cidadania | 10h

PR – Irati – Av. Paraná | 14h

PR – Laranjeiras do Sul – Av. Santos Dumont (Super creche 2) | 9h

PR – Londrina – Em frente ao Teatro Ouro Verde | 16h

PR – Maringá – Praça Raposo Tavares | 14h

PR – Matinhos- Rotatória | 9h

PR – Morretes – Carreata concentração na Copel | 15h

PR – Paranaguá – Praça dos Leões | 9h

PR – Pato Branco- Em frente a Igreja Matriz | 16h

PR – Ponta Grossa – Praça Barão de Guaraúna | 15h

PR – Umuarama – Praça Arthur Thomas | 11h

PR – União da Vitória – Praça Coronel Amazonas | 15h

RS – Alegrete – Calçadão | 15h

RS – Alvorada – Parada 44, em frente à Corsan | 10h

RS – Bagé – Praça do Coreto | 10h

RS – Cachoeirinha – Em frente à CEF | 13h30

RS – Caçapava do Sul – Praça do Noca | 15h

RS – Campo Bom – Praça João Blos | 10h

RS – Canela – Parque do Palácio | 15h

RS – Canoas – Praça do Avião | 13h

RS – Capão da Canoa – Em frente à CEF |16h30

RS – Caxias do Sul – Praça Dante | 15h

RS – Cruz Alta – Em frente à Câmara Municipal | 10h

RS – Eldorado do Sul – Praça Central | 9h30

RS – Erechim – Esquina Democrática | 13h30

RS – Esteio – Praça do Soldado | 10h

RS – Gravataí – Em frente à RGE, parada 79 | 10h

RS – Guaíba – SINPACEL | 10h

RS – Ijuí – Praça dos Imigrantes | 15h

RS – Lajeado – Parque dos Dick | 15h

RS – Montenegro – Praça dos Ferroviários | 10h

RS – Novo Hamburgo – Praça Punta Del Este | 10h

RS – Osório – Praça da Matriz – Ato Regional | 10h

RS – Osório – Carreata Escola General Osório | 15h

RS – Passo Fundo – Praça da Mãe | 15h

RS – Pelotas – Largo do Mercadinho | 10h

RS – Porto Alegre – Ato 150 anos da CARRIS (Aguardando Infos)

RS – Porto Alegre – Largo Glênio Peres | 15h

RS – Porto Alegre – Mercado Municipal em marcha até Largo Zumbi dos Palmares | 15h

RS – Rio Grande – Largo Dr. Pio | 11h

RS – Santana do Livramento – Parque Internacional | 10h

RS – Santa Cruz do Sul – Praça da Bandeira | 15h

RS – Santa Maria – Praça Saldanha Marinho | 10h

RS – Santiago – Praça Moisés Viana | 10h30

RS – Santo ngelo – Praça Raul Oliveira | 9h30

RS – Santo Antônio da Patrulha – Praça da Boa Viagem | 9h30

RS – São Francisco de Paula – Av. Júlio de Castilhos, em frente ao Banrisul | 10h

RS – São Leopoldo – Caminhada Praça do Imigrante | 10h

RS – Sapiranga – Praça da Bandeira | 9h

RS – Sapucaia do Sul – Calçadão | 13h30

RS – Torres – Praça XV | 14h30

RS – Viamão – Santa Isabel | 10h

RS – Venâncio Aires – Rua Osvaldo Aranha esq. Rosauto Veículos | 9h

RS – Uruguaiana – Praça do Trevo – Duque com Setembrino | 13h30

SC – Araranguá – Relógio do Sol | 9h

SC – Balneário Camboriú – Praça Tamandaré | 15h

SC – Blumenau – Praça do Teatro Carlos Gomes | 10h

SC – Brusque – Ato distribuição de máscaras e arrecadação de alimentos Praça Gilberto Colzani (Praça do Chafariz) | 10h

SC – Caçador – Carreata concentração em frente ao IFSC | 9h30. Seguindo para atos simbólicos na Praça do Berger | 10h30, e no centro do bairro Martello | 11h30

SC – Chapecó – Carreata Praça Coronel Bertaso em frente à Catedral | 9h30

SC – Criciúma – Praça da Chaminé | 9h

SC – Florianópolis – Praça Tancredo Neves (Praça da ALESC) | 9h

SC – Garopaba – Carreata e Bicicletada Rua Álvaro E. Nascimento | 15h

SC – Herval d’Oeste – Praça Daniel Olímpio da Rocha | 14h

SC – Itajaí – Calçadão da Hercílio Luz | 10h

SC – Jaraguá do Sul – Ato na Praça ngelo Piazera | 9h

SC – Joinville – Praça da Bandeira | 10h

SC – Laguna – Cais do Centro | 9h30

SC – Lages – Praça João Costa (Calçadão) | 15h

SC – Porto União – Praça Amazonas | 15h

SC – Rio do Sul – Ato e Arrecadação de alimentos Praça Ermembergo Pellizzetti | 9h30

SC – São Bento do Sul – (*Aguardando infos)

SC – São Cristóvão do Sul – Ato nas margens da BR 116 | 10h

SC – São Lourenço do Oeste – Carreata Centro de Eventos | 10h

SC – São Miguel do Oeste – Ato no Trevo | 10h

SC – Tubarão – Carreata e Caminhada Praça da Arena Multiuso | 13h30

SC – Xanxerê – Ato na Praça | 9h30

Atos no Exterior

18/06

EUA – Washington

19/06

Alemanha – Berlim – Pariser Platz Brandenburger Tor | 11h45 (horário local)

Alemanha – Colônia – Roncalli Platz | 16h (horário local)

Alemanha – Frankfurt – Romënberg (descer na Estação Römer)| 15h (horário local)

Alemanha – Leipzig – Marktplatz | 16h (horário local)

Alemanha – Munique – Geschwister-Scholl-Platz | 16h (horário local)

Argentina – Buenos Aires – na Embaixada do Brasil | 14h (horário local)

Argentina – La Rioja – Plaza 25 de Mayo | 17h (horário local)

Bélgica – Bruxelas – em frente à Embaixada do Brasil | 16h (horário local)

Canadá – Montreal – no Monument à George-Étienne Cartier| 17h (horário local)

Canadá – Quebec – (Aguardando Infos)

Canadá – Toronto – Queen’s Park (King Edward VII Equestrian Statue)| 3pm (horário local)

Dinamarca – Aarhus – Mølleparken | 15h (horário local)

Espanha – Barcelona – Plaça Sant Jaume | 19h (horário local)

Espanha – Madrid – Saída de Cibeles até Sol | 18h (horário local)

Espanha – Palma de Maiorca – Parc de la Mar (em frente ao Painel Joan Miró) | 20h (horário local)

EUA – Nova York – Union Square | 16h (horário local)

EUA – Boston – Consulado do Brasil em Boston | 14h (horário local)

EUA – Chicago – (Aguardando Infos)

EUA – Los Angeles – em frente ao Federal Building (11000 Wilshire Blvd, LA) | 10h (horário local)

EUA – Flórida – Delray Beach | 9h (horário local)

EUA – Flórida – Deerfield Beach | 10h (horário local)

Finlândia – Helsinki Senate Square | 8h (horário local)

França – Paris – Place de la Bataille de Stalingrad, 75010 | 18h30 (horário local)

França – Toulouse – Metro Jean Jaures | 11h30 (horário local)

Grécia – Atenas – (Aguardando Infos)

Holanda – Amsterdam – Dam 1 | 14h30 (horário local)

Irlanda – Dublin – Spire | 10h (horário local)

Irlanda – Cork – Dount Square | 10h (horário local)

Irlanda – Galway – Spanish Arch | 14h (horário local)

Itália – Bolonha – Piazza Nettuno | 19h30 (horário local)

Portugal – Aveiro – Praça Dr Joaquim de Melo Freitas | 15h30 (horário local)

Portugal – Braga – Praça da República em frente ao Chafariz | 18h (horário local)

Portugal – Coimbra – Praça 8 de Maio | 11h (horário local)

Portugal – Lisboa – Parque Eduardo VII (Junto à Bandeira de Portugal) | 15h30 (horário local)

Portugal – Porto – Centro Português de Fotografia, Largo Amor de Perdição | 16h (horário local)

Portugal – Porto – Av. dos Aliados | 18h (horário local)

Reino Unido – Londres – Embaixada do Brasil | 12h (horário local)

Reino Unido – Londres – Embaixada do Brasil | 14h (horário local)

Reino Unido – Oxford – Fernando’s Cafe City Center | 13h (horário local)

República Tcheca – Praga – Národnímu Muzeu | 15h

Suíça – Zurich- LandesMuseum| 11h (horário local)

Suíça – Genebra – (Aguardando Infos)

20/06

Itália – Roma – Piazzale Del Verano 20h (horário local)

