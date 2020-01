BRICS pode expandir cooperação admitindo novos países, declara vice-chanceler russo interino

O grupo de cinco economias emergentes, conhecido como BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), precisa cooperar mais, disso o vice-ministro russo interino das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov. edit

Sputnik - O grupo de cinco economias emergentes, conhecido como BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), precisa cooperar mais, disso o vice-ministro russo interino das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov.

"Quanto aos planos de expansão, acho que precisamos continuar seguindo o caminho atual, antes de tudo, buscando impulsionar a cooperação prática, aumentar os ganhos com ela e especificar atividades em muitas áreas, para que nossos países e nossos povos possam sentir [...] que a existência do BRICS é importante para criar novos elementos positivos no desenvolvimento econômico, social e científico dos nossos países, bem como para outras áreas de desenvolvimento", declarou Ryabkov.

"É por isso que é possível falar da expansão do BRICS como um objetivo para o futuro", destacou Ryabkov.

A Rússia, segundo o vice-ministro russo interino, está atualmente focada em atividades na plataforma BRICS+ , o que "torna possível aos países interessados encontrar formas de cooperar com os membros do grupo".

Política internacional

Na segunda-feira (20), Ryabkov disse que o "navio" do BRICS deve resistir às atuais tempestades que assolam a política internacional, acrescentando que o grupo é um exemplo de estabilidade e integridade independentemente da atual conjuntura mundial e das transformações de política interna nacionais.

MARCELO CAMARGO/ AGÊNCIA BRASILBandeiras nacionais dos países membros do BRICS

Para impulsionar o comércio entre os membros do grupo, que representa mais de 40% da população mundial, planeja-se integrar um sistema de pagamento conjunto chamado BRICS Pay , semelhante aos serviços existentes Apple Pay e Samsung Pay, que servirá para aumentar as transações em moedas nacionais e estabelecer um canal independente para o intercâmbio de informações.

A próxima Cúpula de Chefes de Estado do BRICS, o principal evento do ano, deve ser realizada entre os dias 21 e 23 de julho de 2020, na cidade russa de São Petersburgo.