Brics pretende criar sistema de pagamento para excluir dólar, diz ministério do Exterior sul-africano

Sputnik - O Ministério das Relações Exteriores da África do Sul afirmou que o Brics busca um sistema de pagamento mais viável do que o dólar.

A dominância do dólar nas contas internacionais é algo desvantajoso para os países pobres, e os países que integram o Brics procuram a possibilidade de criar um sistema de pagamento mais viável, informou a ministra das Relações Exteriores da África do Sul, Naledi Pandor.

"Nós sempre nos preocupamos com a dominância do dólar, e, por isso, precisamos procurar esta alternativa, sendo este um dos motivos de termos criado um banco de desenvolvimento do BRICS [...]", afirmou.

Segundo a ministra, atualmente os países usam sistemas que geralmente são preferidos pelos países muito ricos, e isso é um problema para países como a África do Sul, que deve realizar os pagamentos em dólar, que, por sua vez, custa mais caro que a moeda nacional.

"Sendo assim, eu realmente acredito que seja preciso criar um sistema mais viável, e é isso que estamos discutindo com os ministros do Brics na esfera econômica", declarou.

De acordo com a chanceler sul-africana, o novo banco de desenvolvimento e outras medidas podem ajudar os países do Brics a criarem um sistema de pagamento mais viável.

