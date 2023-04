BRICS têm lista de 19 países que já pediram para se juntar ao grupo

Apoie o 247

247 - De acordo com o The Business Standard, 19 países demonstraram interesse em se juntar ao grupo dos BRICS antes da cúpula anual, que será realizada na África do Sul. O bloco é composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e se reunirá nos dias 2 e 3 de junho na Cidade do Cabo para discutir a possibilidade de ampliação.

O embaixador da África do Sul, Anil Sooklal, afirmou que treze países formalmente pediram para ingressar no bloco, enquanto outros seis pediram informalmente, e que a reunião discutirá como essa expansão ocorrerá.

A China, que presidiu o BRICS no ano passado, propôs a ideia de expansão, visando aumentar sua influência diplomática e enfrentar o domínio dos países desenvolvidos nas Nações Unidas. No entanto, a ampliação proposta gerou preocupação entre outros membros de que sua influência seria diluída, especialmente se aliados próximos de Pequim fossem admitidos, considerando que o PIB da China é mais do que o dobro do tamanho dos outros quatro membros dos BRICS juntos.

Além de discutir a composição do bloco, os ministros das Relações Exteriores dos cinco membros também abordarão questões como o conflito no Sudão.

Desde a sua formação em 2006, o BRICS só admitiu um novo membro, a África do Sul, em 2010. A Arábia Saudita e o Irã estão entre os países que formalmente pediram para se juntar ao grupo.

