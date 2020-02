Britânico é o 6º passageiro do cruzeiro Diamond Princess que morre após contrair novo coronavírus

Ao todo, seis pessoas que estavam no cruzeiro japonês Diamond Princess já morreram. Segundo as autoridades, serão necessários vários dias para completar o desembarque de todos os 240 tripulantes edit

Agência Sputnik - Foi confirmada mais uma morte nesta sexta-feira (28) de um passageiro que estava no cruzeiro japonês Diamond Princess.

Dessa vez, a vítima é um cidadão britânico. Ao todo, seis pessoas que estavam no navio já morreram.

A informação foi publicada pela BBC, citando autoridades japonesas.

Nesta quinta-feira (27), o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social do Japão informou que membros da tripulação do navio, que testaram negativo para o novo coronavírus, começaram a desembarcar no porto de Yokohama, próximo a Tóquio.

Segundo as autoridades, serão necessários vários dias para completar o desembarque de todos os 240 tripulantes.

Pelo menos 621 pessoas que estavam no navio testaram positivo para o vírus.