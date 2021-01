Bush define invasão do Capitólio: típica de 'república das bananas'

O ex-presidente dos EUA George W. Bush disse que as imagens da invasão de apoiadores de Donald Trump ao Congresso em Washington são "nojentas" e típicas de "uma república das bananas". Tentativa de golpe visava não reconhecer a vitória do democrata Joe Biden edit

247 com Agência EFE - O ex-presidente republicano dos Estados Unidos George W. Bush disse que as imagens do assalto ao Congresso em Washington são "nojentas" e típicas de "uma república das bananas", enquanto acusava Donald Trump, sem nomeá-lo diretamente, de "inflamar" com "falsidades e falsas esperanças" para seus partidários.

Bush, o último presidente republicano a ocupar a Casa Branca até a chegada de Donald Trump em 2017, disse em nota que viu com "descrença e consternação" as "cenas de caos" causadas pelo ataque ao Congresso por milhares de apoiadores do Trump.

"É assim que os resultados eleitorais são contestados em uma república das bananas, não em nossa república democrática", declarou.

"Estou chocado com o comportamento imprudente de alguns líderes políticos desde a eleição e com o desrespeito mostrado hoje a nossas instituições, tradições e autoridades policiais. O violento ataque ao Capitólio e a interrupção das sessões constitucionais do Congresso foram realizados por pessoas cujas paixões foram inflamadas por falsidades e falsas esperanças", acrescentou.

