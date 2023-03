Caça russo colide com drone americano no Mar Negro

A aeronave Su-27, acompanhada por um segundo jato russo, atingiu a hélice do drone MQ-9 Reaper no que foi uma interceptação “insegura e pouco profissional” edit

Apoie o 247

ICL

Bloomberg - Um caça russo colidiu com um drone de vigilância dos EUA no espaço aéreo internacional acima do Mar Negro, forçando a queda da aeronave não tripulada, disseram os EUA.

A aeronave Su-27, acompanhada por um segundo jato russo, atingiu a hélice do drone MQ-9 Reaper no que foi uma interceptação “insegura e pouco profissional” por volta das 7h, horário local, disse o Comando Europeu dos EUA. Os dois caças russos voaram na frente e despejaram combustível no drone antes do ataque, disse.

“Nossa aeronave MQ-9 estava conduzindo operações de rotina no espaço aéreo internacional quando foi interceptada e atingida por uma aeronave russa, resultando em um acidente e perda total do MQ-9”, disse o General da Força Aérea James Hecker. “Na verdade, esse ato inseguro e pouco profissional dos russos quase causou a queda de ambas as aeronaves.

Assista a transmissão com Rogério Anitablian sobre o assunto:

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.