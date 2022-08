Caças chineses podem 'abrir fogo' em frente ao avião dos EUA com Pelosi em Taiwan, diz mídia

Especialista militar diz que se as advertências chinesas à aeronave forem ignoradas, disparos podem ser feitos como aviso adicional para impedir a chegada à ilha edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - O jornal chinês Global Times indicou que as aeronaves chinesas poderiam disparar projéteis em frente ao avião de Nancy Pelosi em uma eventual tentativa de pousar em Taiwan.

Conforme a mídia chinesa, Pequim poderia impedir que a presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, e sua comitiva chegassem à ilha.

"Se o avião de Pelosi entrar em nossa área de exercícios, nós teríamos de tomar medidas para ejetar, interceptar, escoltar e enviar um aviso de rádio", afirmou o especialista militar Fu Qianshao, citado pelo Global Times.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Contudo, ele ressalta que se estas medidas não funcionarem e Pelosi seguir adiante, então as aeronaves chinesas poderiam abrir fogo diagonalmente à frente do avião norte-americano como um aviso adicional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O especialista também destacou que a China tem uma grande vantagem militar na região e que nenhuma escolta militar dos EUA poderia proteger Pelosi.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, deve chegar a Taiwan hoje, terça-feira (2), segundo a imprensa taiwanesa. A possível visita reacendeu as tensões entre a China e os EUA. A Casa Branca não confirmou a viagem.

Segundo a rede de TV Set News, Pelosi desembarca em Taipé hoje às 22h30 do horário local (11h30 de Brasília). A líder parlamentar, que está fazendo uma turnê pela Ásia, deverá se encontrar com a líder taiwanesa Tsai Ing-wen na quarta-feira (3) às 08h00 do horário local (21h00 de Brasília).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.