Cães farejam passageiros infectados com a Covid-19 em aeroportos de Dubai e Finlândia

247 – Em aeroportos de Dubai, autoridades fazem uso do faro canino para detectar passageiros infectados com a Covid-19. A ideia chegou também à Helsinque-Vanda, na Finlândia, através de um projeto-piloto. A reportagem é do jornal Folha de S. Paulo.

O treinamento de cães para essa finalidade, com apoio de uma ONG especializada, começou a ser divulgado em abril, com pesquisadores britânicos. Animais também estão sendo treinados na Bélgica, acrescenta a reportagem.

No entanto, mesmo com um faro apurado capaz de localizar drogas, câncer e pessoas soterradas, os cães não substituem exames clínicos de possíveis pacientes.