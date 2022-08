Califórnia registra o maior incêndio do ano

Apoie o 247

ICL

247 - Um incêndio na Califórnia (EUA) já deixou ao menos dois mortos e obrigou ao menos 2.000 pessoas a abandonar suas casas. Ventos fortes e tempestades com raios prolongaram as queimadas. De acordo com o Departamento Florestal e de Proteção contra Incêndios, o fogo segue fora de controle nesta segunda-feira (1) na floresta nacional de Klamath, norte da Califórnia. As informações foram publicadas nesta segunda pela agência AFP.

O governador do estado, Gavin Newsom, declarou estado de emergência no sábado e afirmou que as chamas "destruíram casas e ameaçavam infraestruturas críticas".

Segundo o governador, o fogo se "intensificou e se propagou por causa de combustíveis secos, condições de seca extrema, temperaturas elevadas, ventos e tempestades elétricas".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quase 650 pessoas trabalham para tentar controlar o incêndio, informou o Grupo Nacional de Coordenação de Incêndios Florestais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.