Câmara aprova resolução que pede 25ª Emenda contra Trump, para que ele saia da presidência

247 - Em votação na noite desta terça-feira (12) pelo horário local, a Câmara dos Representantes dos Estados votou aprovou uma resolução pedindo que o presidente Donald Trump seja removido do cargo por meio da 25ª Emenda, na sequência do violento cerco ao Capitólio dos EUA na semana passada. S proposta havia sido rejeitada pelo vice-presidente Mike Pence. A informação é do Portal CNN Brasil.

Após a aprovação da resolução pedindo o uso da 25ª Emenda, os democratas da Câmara estão agora se movendo rapidamente em direção a um pedido de impeachment do presidente por conta dos incidentes no Capitólio, incitados por Trump.

