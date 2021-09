Câmara do Chile aprova descriminalização do aborto até 14 semanas

Apoie o 247

247 - A Câmara dos Deputados do Chile aprovou nesta terça-feira, 28, a descriminalização do aborto nas primeiras 14 semanas de gestação, isto é, nos primeiros três meses. A medida foi aprovada por 75 votos a favor, 68 contra e duas abstenções.

A iniciativa visa modificar o Código Penal para não punir quem realizar a interrupção da gravidez.

A proposta foi reenviada à Comissão da Mulher e Igualdade de Gênero, no segundo processo de tramitação, para deliberar sobre as iniciativas propostas no Plenário da Câmara.

A deputada Karol Cariola (Partido Comunista do Chile) valorizou a decisão legislativa, destacando que “não gostaria que nenhuma mulher fizesse um aborto, mas a realidade em nosso país é que há muitas mulheres que abortam por motivos diversos, clandestinamente e sem proteção”.

