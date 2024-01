Câmara dos EUA aprova extensão do financiamento governamental, enviando projeto de lei para finalização por Biden

Apoie o 247

(Sputnik) - A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou uma resolução contínua (CR, na sigla em inglês) para estender o financiamento governamental temporário até março e dar aos legisladores mais tempo para aprovar os projetos de lei de orçamento, enviando a legislação para a mesa do presidente dos EUA, Joe Biden.

Os legisladores da Câmara dos EUA aprovaram a legislação nesta quinta-feira (18) em uma votação de 314-108. O Senado dos EUA aprovou o projeto de lei mais cedo na quinta-feira, colocando-o no caminho para ser finalizado por Biden.

O Congresso dos EUA tinha até 19 de janeiro para aprovar uma medida de financiamento governamental ou o governo começaria a fechar. Em novembro, os legisladores aprovaram uma CR "em etapas", que financiou temporariamente partes separadas do governo até 19 de Janeiro e 2 de Fevereiro.

A CR aprovada pelo Congresso na quinta-feira estende o financiamento temporário até 1º e 8 de março.

