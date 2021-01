Câmara dos EUA vai tentar destituir Trump, diz Nancy Pelosi

A presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, a democrata Nancy Pelosi, disse neste domingo (10) que levará adiante um pedido de impeachment do presidente Donald Trump, a quem classificou de ameaça à democracia após a invasão do Capitólio edit

Sputnik - Pelosi fez esse anúncio em uma carta destinada a seus colegas deputados, na qual ressaltou que a Câmara agirá com solenidade, mas também com urgência, já que Trump tem poucos dias restantes no cargo.

"Agiremos com urgência para proteger nossa Constituição e nossa democracia porque este presidente representa uma ameaça iminente para ambos", disse Pelosi na carta. "O horror do ataque contínuo contra a nossa democracia perpetrado por este presidente se intensificou, por isso é necessário agir imediatamente", acrescentou a líder democrata.

Pelosi disse que a Câmara dos Representantes tentará inicialmente forçar o vice-presidente Mike Pence e o gabinete de secretários a remover Trump do cargo, invocando a 25ª Emenda à Constituição.

Os líderes da Câmara trabalharão para aprovar rapidamente na segunda-feira (11) um projeto de lei que faça exatamente isso. Se os republicanos o bloquearem, o que é quase certo, a Câmara convocará uma votação em plenário na terça-feira (12).

Pelosi explicou que a resolução faz um apelo para que Pence "convoque e mobilize o gabinete para acionar a 25ª Emenda para declarar o presidente incapaz de desempenhar as funções de seu cargo". De acordo com esse procedimento, o vice-presidente "assumiria o poder como presidente interino", escreveu a congressista.

No entanto, são poucas as chances de Pence tomar a iniciativa de forçar Trump a deixar o cargo, uma medida sem precedentes na história norte-americana. Caso a 25ª Emenda não seja acionada, "a Câmara dos Representantes dará início ao processo de impeachment" propriamente dito, disse Pelosi.

