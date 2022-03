Campanha de Haddad ao governo de São Paulo vai ter foco nos problemas estaduais

Apoie o 247

247 - Favorito nas pesquisas eleitorais ao governo de São Paulo, Fernando Haddad vai se afastar das questões nacionais e concentrar o foco de sua atenção nos problemas do estado.

Haddad foi um dos principais articuladores da chapa Lula-Alckmin, desempenhando um papel decisivo na formatação de uma campanha nacional ampla.

Consolidada a aliança, Haddad informou ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que, concluída essa costura, pretende se dedicar à pré-campanha pelo governo estadual, afastando-se do debate nacional, informa reportagem da Folha de S.Paulo.

O ex-prefeito vai agora visitar as 15 macrorregiões do estado e elaborar projetos para cada uma delas.

Em evento que oficializou o apoio do PC do B à candidatura de Haddad na semana passada, em São Paulo, o ex-prefeito tratou basicamente de temas nacionais. Ele criticou o governo Bolsonaro, falou da possibilidade de fazer alianças com partidos e comentou até sobre a guerra na Ucrânia.

A avaliação de petistas é que a disputa no estado irá refletir o cenário nacional e, por isso, não daria para fugir desses temas —mas que isso não dará a tônica do discurso da campanha.

Segundo um membro do PT, Haddad virou uma figura nacional e tudo o que faz e fala tem repercussão para além do estado de São Paulo. Mas a partir de agora, ele vai acionar o "software estadual", como disse em linguagem bem-humorada.

