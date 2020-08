Campeão do mundo em 2010, goleiro Iker Casillas anuncia aposentadoria do futebol

O goleiro Iker Casillas, de 39 anos, anunciou nesta segunda-feira que encerrou sua carreira no futebol. O jogador espanhol se destacou no Real Madrid, no Porto e na seleção de seu país, capitão do time que conquistou a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul edit

247 - O goleiro espanhol Iker Casillas, de 39 anos, oficializou na manhã desta terça-feira (4) a sua aposentadoria do futebol. Através das redes sociais, o jogador que se destacou no Real Madrid, no Porto e na seleção de seu país, capitão do time que conquistou a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, declarou que "chegou o momento de dizer adeus". A informação é do jornal O Estado de S. Paulo.

"O meu percurso no futebol profissional começou há 30 anos, foi um caminho longo e, como todos os caminhos, teve momentos bons e menos bons, alegrias, mas também tristezas. Neste momento da minha vida, e em retrospectiva, posso dizer sem lugar para dúvidas que valeu a pena", escreveu Casillas, que encerrou a carreira no Porto.

