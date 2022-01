Canadá anuncia acordo para indenizar famílias indígenas

Apoie o 247

(ANSA) - O Canadá anunciou um acordo de 40 bilhões de dólares canadenses, valor equivalente hoje a quase R$ 180 bilhões, para reformar seu sistema de assistência à infância e ressarcir famílias indígenas discriminadas.

"Nenhum valor pode compensar o trauma que as pessoas experimentaram, mas esse acordo de princípios reconhece aos sobreviventes e suas famílias o mal e a dor causados pela discriminação", disse a ministra de Serviços Indígenas do país, Patty Hajdu.

Metade do montante, 20 bilhões de dólares canadenses, será usada para indenizar famílias indígenas que tiveram crianças removidas para internatos estatais. A outra parte será destinada a uma reforma do sistema de bem-estar social para crianças e famílias nos próximos cinco anos.

O acordo é resultante de ações judiciais movidas por famílias das Primeiras Nações (do inglês "First Nations", nome dado às comunidades nativas do Canadá) contra a discriminação no financiamento de serviços para os povos indígenas.

Em meados do ano passado, investigações descobriram cerca de 1,3 mil sepulturas sem nome em três antigas escolas católicas para crianças nativas. Esses internatos do governo eram geridos pela Igreja para "educar" indígenas que eram retirados à força de suas comunidades e obrigados a abandonar seus costumes e sua língua.

Estima-se que cerca de 150 mil nativos passaram por esses internatos até a década de 1970. A indenização paga a cada família será definida em acordo com as maiores organizações indígenas do Canadá, como a Assembleia das Primeiras Nações.

