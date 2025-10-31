Canadá investe US$ 1 bilhão em 25 projetos de minerais críticos

247 - O governo do Canadá anunciou, nesta sexta-feira (31), investimentos e parcerias que somam cerca de US$ 1 bilhão (equivalente a C$ 1,4 bilhão) para ampliar o acesso a minerais críticos e fortalecer cadeias de suprimento fora da China. A informação foi divulgada pela Bloomberg, após o anúncio feito durante a reunião dos ministros de energia do G7, realizada em Toronto.

Segundo a publicação, os recursos serão destinados a 25 novos projetos de exploração, produção e processamento de minerais estratégicos, considerados essenciais para os setores de defesa, energia limpa e manufatura avançada. Entre as empresas beneficiadas estão Rio Tinto Group, Nouveau Monde Graphite Inc. e Northern Graphite Corp.

O ministro de Energia do Canadá, Tim Hodgson, afirmou que o país pretende aproveitar melhor suas reservas naturais. “Temos um conjunto incrível de recursos minerais críticos, mas não os desenvolvemos de forma eficaz no passado”, declarou. “Essas ações, com o apoio de nossos aliados, são projetadas para mudar isso e garantir que o Canadá tenha todas as cartas de que precisa em um mundo onde o acesso a minerais críticos se tornou uma ferramenta de coerção política e geopolítica.”

O plano prevê também a criação de um sistema nacional de estocagem de minerais, voltado a garantir o abastecimento de indústrias estratégicas como a automotiva e a militar. Hodgson confirmou que o governo designou oficialmente os minerais críticos como essenciais à defesa e aos interesses nacionais, o que permitirá a formação de reservas e o apoio a iniciativas multilaterais de armazenamento.

Entre os investimentos anunciados, destacam-se US$ 18 milhões para uma planta da Rio Tinto em Quebec, voltada à produção de escândio — metal usado em ligas de alumínio para os setores aeroespacial e de defesa —, e US$ 26 milhões para a expansão da planta de terras raras da Ucore Rare Metals Inc., em Ontário. Também foram beneficiadas Northern Graphite Corp., Focus Graphite Inc. e Torngat Metals Ltd.

A Nouveau Monde Graphite teve valorização de até 24% na Bolsa de Toronto após o anúncio de um acordo de fornecimento futuro com o governo canadense, a Panasonic Holdings Corp. e a Traxys North America LLC, encerrando o dia com alta de 13%. As ações da Northern Graphite, que opera a única mina de grafite em produção da América do Norte, subiram 29%.

Nem todos os aportes, porém, estão garantidos. A norueguesa Vianode AS, que planeja construir uma fábrica de grafite sintético em Ontário, recebeu uma carta de interesse para um possível financiamento de até US$ 360 milhões do governo canadense, além de US$ 215 milhões do governo alemão.

“Essas medidas fortalecerão nossas capacidades em setores estratégicos e contribuirão para os compromissos de defesa e de gastos da OTAN”, afirmou Hodgson em comunicado. “Ao proteger a produção doméstica em um cenário global volátil, garantimos um suprimento seguro de minerais críticos para as indústrias de defesa do Canadá e de seus aliados.”