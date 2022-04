Canadá oferece empréstimo de R$ 3,77 bilhões à Ucrânia via FMI

O novo orçamento canadense prevê a alocação de "assistência militar" adicional à Ucrânia no valor de 500 milhões de dólares canadenses edit

Sputnik - O Canadá pretende oferecer à Ucrânia um empréstimo de cerca de 1 bilhão de dólares canadenses (cerca de R$ 3,77 bilhões) por meio do Fundo Monetário Internacional (FMI). O montante foi aprovado no orçamento federal para 2022, anunciou o governo do país norte-americano.

Além disso, o novo orçamento canadense prevê a alocação de "assistência militar" adicional à Ucrânia no valor de 500 milhões de dólares canadenses (cerca de R$ 1,88 bilhão).

