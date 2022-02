Canadá: ponte que dá acesso aos Estados Unidos permanece fechada

Apoie o 247

Reuters - A polícia canadense dispersou manifestantes e veículos que haviam bloqueado uma rota comercial vital com os Estados Unidos, fazendo algumas prisões, mas a ponte ainda não estava aberta ao tráfego neste domingo (13).

Os agentes entraram em ação após tensões entre a polícia canadense e manifestantes desde sexta-feira (11), quando uma ordem judicial e ameaças de prisão não conseguiram encerrar o bloqueio à Ponte Embaixador, em Windsor, Ontário, que entrou ontem em seu sexto dia.



"As ações continuam na área de manifestação, com prisões sendo feitas. Veículos estão sendo guinchados. Por favor, continue a evitar a área", recomenda a polícia de Windsor em publicação no Twitter no começo do domingo, sem informar quantas pessoas foram presas.

Ontem, a polícia intensificou sua atuação com mais de 50 veículos, incluindo cruzadores, ônibus e um carro armado, à medida que o número de manifestantes caiu de aproximadamente 100 no sábado para cerca de 45.



A Polícia de Windsor tuitou que haveria "tolerância zero com atividades ilegais".

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu que o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, usasse os poderes federais para acabar com o bloqueio à ponte, o ponto de passagem entre fronteiras mais movimentado da América do Norte.



Desde segunda-feira (7), manifestantes em caminhões, carros e vans bloqueiam o tráfego nas duas direções da ponte, sufocando a cadeia de suprimento para fabricantes de carros na cidade norte-americana de Detroit.

