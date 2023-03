Canadá tem quase 1,5 milhão de vagas de trabalho para imigrantes, algumas exclusivas para brasileiros

Confira algumas dicas e as profissões em alta no país localizado na América do Norte edit

Apoie o 247

ICL

247 - Com falta de profissionais qualificados, o Canadá, na América do Norte, está abrindo as fronteiras para quem atua em determinados setores. Até 2025, o governo canadense pretende contratar 1,4 milhão de imigrantes, incluindo brasileiros. Entre as profissões em alta, estão construção civil, TI, marketing, área de logística, saúde e design, informou o especialista em imigração Ed Santos. O salário médio dessas profissões varia entre $CAD 70 mil/ano até $CAD 150 mil/ano.

De acordo com o analista, o primeiro passo para quem deseja morar no Canadá é entender o contexto. Se o interesse em estudar e depois trabalhar no Canadá, o caminho é um. Se a pessoa está no Brasil e quer autorização para atuar em sua área, terá outros desafios pela frente.

"As pessoas precisam entender que o canadense é muito prático e assertivo", afirmou Santos ao jornal O Estado de S.Paulo. "No País tem um ditado interessante que diz: o candidato tem 10 segundos para vender seu produto, ou seja, se conseguir 'vender' sua experiência em 10 segundos para o recrutador – através da apresentação de seu currículo - há grandes chances de conseguir uma entrevista de emprego", complementou.

Santos também é o organizador da ExpoCanadá, feira de estudo e trabalho para os interessados em imigrar para no país. O evento é gratuito e irá acontecer no próximo sábado, 11, em São Paulo; domingo, 12, em Curitiba; e terça-feira, 14, em Campo Grande.

Outro projeto, o programa Journées Québec Brésil, criado pela Quebec International em parceria com o Ministério da Imigração, da Francisação e da Integração (MIFI), tem como objetivo o recrutamento específico para profissionais qualificados brasileiros que queiram atuar na região.

Para este ano, a iniciativa pretende conseguir 427 trabalhadores para 15 empresas na Quebec. As vagas foram distribuídas nos setores de saúde e serviços sociais (200), tecnologia da informação (61), industrial (52), alimentício (42), manufatura (30), hotelaria e restaurantes (20), mineração (14)e engenharia (8).

O especialista destacou a importância dada às habilidades socioemocionais, também conhecidas como soft-skills, no Canadá. É cada vez maior a busca por profissionais flexíveis, comunicativos e preocupados em unir a equipe.

Canadá

O Canadá é o segundo maior país do mundo em área territorial, depois da Rússia, e tem uma população de mais de 38 milhões de pessoas. É conhecido por suas vastas e diversas paisagens naturais, incluindo as Montanhas Rochosas, os Grandes Lagos e a Aurora Boreal. O país tem duas línguas oficiais, o inglês e o francês, e é conhecido pelo seu multiculturalismo e acolhimento aos imigrantes.



O Canadá tem uma economia forte e estável, com indústrias que incluem recursos naturais, tecnologia e finanças. O país é membro do G7, das Nações Unidas e da OTAN, entre outras organizações internacionais.



O Canadá também é conhecido por sua alta qualidade de vida e fortes programas de bem-estar social, incluindo assistência médica universal e um sistema educacional com financiamento público. As principais cidades do Canadá incluem Toronto, Vancouver, Montreal e Ottawa, que também é a capital do país.

(Artigo escrito com apoio de inteligência artificial)

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.