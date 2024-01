Cancelamento da visita de Biden à Índia abre crise no Quad

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Global Times - Com o anúncio de que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não visitará a Índia no final de janeiro, uma visita que estava ligada à proposta de Cúpula do Quad, o destacado grupo exclusivo composto pelos EUA, Japão, Austrália e Índia está enfrentando uma crise renovada - as divergências entre os quatro parceiros estão se tornando mais evidentes, enquanto muitos observadores questionam o valor real da existência do Quad, embora a elevação do mecanismo tenha sido uma característica central do esforço de Washington para conter a China.

No mês passado, o veículo de mídia japonês Nikkei Asia, citando um alto funcionário dos EUA, revelou que Biden não viajaria para a Índia em janeiro devido ao "apertado calendário político".

continua após o anúncio

Na terça-feira (2), o veículo de mídia indiano ANI publicou uma entrevista com o ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, que afirmou que a visita de Biden estava ligada à proposta de Cúpula do Quad e indicou que as datas não eram compatíveis com todos os parceiros.

Com o título "Estrelas não se alinhando: Cúpula do Quad posta em questão pelo segundo ano consecutivo", uma reportagem do veículo de mídia australiano Sydney Morning Herald na terça-feira disse que os preparativos estavam em andamento para o primeiro-ministro indiano Narendra Modi receber o primeiro-ministro australiano Anthony Albanese e os outros líderes do Quad em 27 de janeiro, mas esses planos foram abandonados depois que Biden recusou um convite para viajar para a Índia.

continua após o anúncio

A reportagem questionou a capacidade do Quad de servir como uma muralha democrática contra a China.

Não é a primeira vez que Biden deixa de participar de uma reunião do grupo Quad. A cúpula anteriormente programada para ocorrer em Sydney em maio de 2023, foi cancelada no último minuto quando Biden se retirou devido à crise do teto da dívida dos EUA, levando a uma reunião improvisada dos líderes à margem da Cúpula do G7 em Hiroshima, de acordo com o veículo de mídia australiano.

continua após o anúncio

À medida que os Estados Unidos entram no ano eleitoral, a única questão de importância para Biden agora é a eleição, disseram vários observadores chineses ao Global Times na quarta-feira.

"Agora que é um ano eleitoral, eu tendo a acreditar que Biden não deposita suas esperanças em alavancar medidas diplomáticas para melhorar suas chances de vencer a corrida", disse Lü Xiang, pesquisador do Instituto de Ciências Sociais da China.

continua após o anúncio

Ele afirmou que, antes de ser eleito, Biden era considerado um político sênior com muita experiência em diplomacia e esperava-se que alcançasse grandes feitos nessa área. No entanto, desde que assumiu o cargo, ele tem enfrentado um fracasso diplomático após o outro.

"Durante um mandato, um presidente sempre quer fazer alguns truques novos. Em operações normais, iniciativas como as cúpulas do Quad podem funcionar, mas agora que Biden enfrenta a situação de vida ou morte de sua carreira política, essas iniciativas não significam nada para ele", disse o especialista. Ele apontou que nem o Quad nem a questão do Indo-Pacífico podem aumentar as chances de vitória eleitoral de Biden, então ele os abandonará, pelo menos por enquanto.

continua após o anúncio

O fato de que a cúpula do Quad teve que ser cancelada pela segunda vez por causa de Biden é um golpe enorme para o grupo exclusivo, que é uma característica central do esforço de Washington para suprimir a China no Indo-Pacífico, observaram os especialistas.

"A diplomacia dos EUA ficará em um estado relativamente congelado durante este ano eleitoral, e será difícil para os EUA manter seu status original nos assuntos externos", disse Li Haidong, professor da Universidade de Assuntos Estrangeiros da China, ao Global Times.

continua após o anúncio

Se Biden estiver ausente da cúpula Quad, o impulso se dissipará e ela perderá seu significado, observou Li. O Quad, como um mecanismo liderado pelos EUA, é fortemente influenciado pelas flutuações políticas internas nos EUA, o que exige que os outros três membros do permaneçam vigilantes em seu compromisso com o mecanismo, acrescentou.

Os observadores afirmaram que o objetivo de Washington ao elevar o Quad era unir os quatro países para alcançar um plano abrangente de contenção e supressão tanto da Rússia quanto da China, o que está alinhado com as aspirações hegemônicas dos EUA. No entanto, os interesses estratégicos dos EUA estão em desacordo com os outros três aliados e parceiros, especialmente os da Índia.

continua após o anúncio

"Isso reflete a frágil base estratégica do próprio Quad", disse Li.

Uma razão óbvia pela qual ele não compareceu é que ir à Índia representaria uma indulgência para com as ações divergentes da Índia em relação aos EUA em uma série de assuntos internacionais importantes, disse Li. Especialmente durante a crise na Ucrânia, os EUA buscavam construir uma grande rede para conter a Rússia, enquanto a escolha clara da Índia era fortalecer seus laços com a Rússia com base em suas próprias necessidades nacionais, disse o especialista.

"As escolhas da Índia durante a crise na Ucrânia constrangeram Biden, e suas ações no mecanismo Brics e a falta de cooperação com os EUA em questões de mudança climática também foram evidentes", disse Li.

A Austrália também deseja aumentar sua reputação e status internacional por meio desta aliança com foco na China, mas, ao mesmo tempo, os interesses econômicos da Austrália estão claramente ligados à China. Os EUA esperam que a Austrália sacrifique seus interesses econômicos, mas os eleitores australianos não concordariam, especialmente porque a Austrália terá uma eleição federal em 2025, observou o especialista.

Lü acredita que o Japão pode ser mais entusiasmado com o mecanismo, pois deseja manter sua ilusão de ser a "segunda maior economia democrática" por meio desse agrupamento.

Mas, embora seja um vassalo dos EUA em termos de segurança e diplomacia, o Japão também tem seus próprios interesses nacionais. O vínculo dos políticos japoneses com Washington na verdade faz com que o povo japonês se sinta desconfortável e infeliz, disse Li.

Portanto, é difícil para os EUA obterem os benefícios que desejam do Quad, de acordo com os observadores.

Eles apontaram que o Quad agora parece mais frouxamente conectado do que quando foi estabelecido inicialmente, com contradições internas e divergências no nível estratégico se tornando mais proeminentes.

"Isso também reflete o enfraquecimento da capacidade dos EUA de controlar os assuntos internacionais e seus aliados e parceiros, destacando o declínio da influência internacional dos EUA. Mesmo que as elites políticas dos EUA não o admitam, esta é a realidade objetiva", disse Li.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: