Candidato de Evo Morales à presidência lidera pesquisa na Bolívia

A primeira pesquisa nacional após o início da campanha eleitoral na Bolívia aponta a liderança do candidato Luis Arce, do MAS, partido do ex-presidente Evo Morales. Ele tem 26,2% das intenções de voto edit

247 - O candidato à presidência do Movimento pelo Socialismo (MAS), Luis Arce, lidera as intenções de voto para as próximas eleições presidenciais na Bolívia, marcadas para 18 de outubro, segundo pesquisa do Instituto Ciesmori, divulgada nesta segunda-feira (7). .

Arce é seguido por Carlos Mesa, da coalizão Comunidad Ciudadana com 17,1%. Em terceiro lugar, está a atual presidente golpista Jeanine Áñez, da aliança Juntos, com 10,4 %.

De acordo com a pesquisa, Arce triunfará nos departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Tarija, Pando e Cochabamba, e será derrotado em Santa Cruz, conhecida por sua oposição ao MAS.

A pesquisa foi feita por telefone, entre os dias 26 de agosto e 3 de setembro, com 2.343 pessoas em 477 cidades do país. A margem de erro é de 2%.

32% dos entrevistados não indicaram em quem pretendem votar.

No segundo turno, Luis Arce prevaleceria com 38,9% sobre a atual presidente de fato, Jeanine Áñez, do Juntos, que alcançaria 33,9%. Mas se o adversário for Carlos Mesa, este venceria, com 40,1% dos votos, contra 35% de Luis Arce, informa a Telesul.

