Caos, pobreza e fome: legado dos EUA no Afeganistão

(Xinhua) - O ano de saída foi difícil para os afegãos. Quase tão rapidamente quanto chegaram, as forças lideradas pelos EUA correram para casa após 20 anos. A precisão militar com que a evacuação foi executada contrasta fortemente com o caos que ficou para trás.

A atividade econômica está paralisada. A pobreza está aumentando.

No verão, a missão liderada pelos EUA fugiu do Afeganistão diante de sua chamada "guerra ao terror", deixando nada além de lixo, pobreza extrema e desemprego universal. Enquanto os americanos e associados voltavam para o lugar de onde vieram, o governo que eles mantinham no poder entrou em colapso.

O Talibã assumiu o poder no dia 15 de agosto e formou um governo provisório no dia 7 de setembro.

Colapso institucional

Forças estrangeiras indesejáveis ​​foram completamente ejetadas do país no final de agosto, encerrando uma presença militar que começou impulsivamente após os eventos catastróficos de 11 de setembro. O resultado mais óbvio de uma campanha destinada a trazer estabilidade à Ásia Central é um país com uma economia abalada. Este lamentável estado teria sido atingido a um custo de cerca de 2 trilhões de dólares americanos para Washington.

A guerra ainda nem acabou. Enquanto 300 combatentes do Estado Islâmico entregaram suas armas na província oriental de Nangarhar nos últimos dois meses, o grupo linha-dura assumiu a responsabilidade por uma série de explosões de bombas em todo o país. O porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid, minimizou as afirmações, dizendo que o emirado tem pouco a temer do grupo.

A administração interina foi incapaz de pagar os salários dos funcionários públicos. Dependente em grande parte da ajuda externa nos últimos 20 anos, o aparato estatal foi em grande parte destruído.

Nada na mesa

A maioria dos afegãos enfrenta insegurança alimentar aguda e não consegue se alimentar. O Programa Mundial de Alimentos (PMA) e outras agências da ONU estimam que mais de 22 milhões dos 36 milhões de afegãos passarão fome neste inverno. Muitos serão incapazes de lidar com verdadeiras emergências de fome.

"O Afeganistão está enfrentando uma avalanche de fome e miséria como nunca vi em meus mais de vinte anos com o Programa Mundial de Alimentos", disse recentemente a diretora do PMA no país, Mary-Ellen McGroarty. Os preços de bens básicos, incluindo farinha, óleo de cozinha e açúcar, quase dobraram.

"Infelizmente, não temos mais dinheiro para comprar nada. Todos estão sufocando em uma crise econômica causada pela mudança de regime", disse Salim Khan, morador de Cabul.

Nada no banco

Após a retirada militar dos EUA no Afeganistão e a tomada do país pelo Talibã em meados de agosto, Washington congelou mais de 9 bilhões de dólares do banco central do Afeganistão, deixando os novos governantes em crise.

Em meados de agosto, uma corrida aos bancos levou a um teto para saques de 200 dólares semanais. Os serviços básicos estão em colapso. Alimentos e outras ajudas para salvar vidas estão prestes a acabar. O ministro das Relações Exteriores do Afeganistão, Amir Khan Muttaqi, exigiu que Washington desbloqueie os ativos de seu país.

"A América paralisou o sistema bancário. É por isso que os bancos não podem dar dinheiro aos seus clientes. As restrições aos serviços bancários levaram ao aumento dos preços dos alimentos nos últimos dois meses", disse Sayed Mohammed, que não retirou dinheiro de seu conta naquela semana.

"O alto preço do dólar americano afetou nossos negócios. As pessoas não têm dinheiro para comprar itens, o preço da farinha, do arroz e do óleo de cozinha está muito mais alto agora do que há um mês. Em alguns dias, um pedaço de pão custava 10 afeganes. Hoje tive que vender por 20. Como o preço da farinha sobe com o aumento do câmbio, não temos escolha a não ser aumentar o preço do nosso pão".