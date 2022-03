Capital do Iêmen registra mais de 10 mortos e 20 feridos após explosão de bombas perto de hotel

"Mais de dez pessoas faleceram e mais 20 sofreram ferimentos na sequência da explosão de duas bombas em frente do hotel [...] em Sanaa", disseram autoridades iemenitas edit

Sputnik - Mais de dez pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas em resultado da explosão de duas bombas perto de um hotel em Sanaa, capital iemenita.

A informação foi confirmada à Sputnik por uma fonte nas autoridades locais.

"Mais de dez pessoas faleceram e mais 20 sofreram ferimentos na sequência da explosão de duas bombas em frente do hotel [...] em Sanaa", confirmou.

Atualmente, Sanaa está sob controle do movimento iemenita dos houthis Ansar Allah.

O Iêmen passa por um conflito armado entre as forças do governo e os rebeldes do movimento houthi desde 2011.

A partir de 2015, uma coalizão liderada pela Arábia Saudita passou a realizar operações militares contra os rebeldes iemenitas, que controlam a capital do Iêmen e extensas áreas ao norte e oeste do país.

