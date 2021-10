Carlos França não será recebido por chanceler de Macron

Apoie o 247

247 - O chanceler brasileiro, Carlos França, que está em Paris, não será recebido pelo ministro francês, Jean-Yves Le Drian, conforme solicitado pelo Itamaraty. A embaixada do Brasil na capital francesa confirmou que não haverá o encontro.

Segundo o jornalista Jamil Chade, do UOL, os franceses querem se distanciar do governo brasileiro durante o período pré-eleitoral no país europeu.

Em julho de 2019, Jair Bolsonaro cancelou uma reunião que teria com Le Drian para aparecer em uma transmissão pelas redes sociais cortando o cabelo. A situação causou o constrangimento das autoridades francesas e ampliou a crise diplomática entre os dois países.

