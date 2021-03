Carro-bomba explode e deixa ao menos 20 mortos em restaurante na capital da Somália

Veículo com explosivos foi lançado contra um restaurante popular na capital da Somália e deixou ao menos 20 mortos e 30 feridos. Ataque foi atribuído ao ao grupo extremista local Al-Shabaab edit

Sputnik - Um carro lotado de explosivos foi lançado contra um restaurante popular na capital da Somália na sexta-feira (5) e deixou ao menos 20 mortos e 30 feridos, reportou hoje (6) a agência de notícias governamental.

O número de mortos foi confirmado pelo serviço de ambulâncias AAMIN, segundo reportou a Agência Nacional de Notícias da Somália.

​Ao menos 20 pessoas morreram e 30 ficaram feridas em ataque suicida com carro-bomba perto do porto de Mogadíscio.

Sadiq Ali Adan, porta-voz da polícia, atribuiu o ataque ao grupo extremista local Al-Shabaab, que tem vínculos com Al Qaeda, organização terrorista proibida na Rússia e em outros países. O grupo costuma realizar atentados com bombas em Mogadíscio e o restaurante Luul Yamani, inclusive, já foi alvo dos terroristas no passado.

Algumas casas próximas do local chegaram a ruir depois da explosão, que foi registrada na hora do jantar, o que, segundo a polícia, contribuiu para o alto número de mortes.

As autoridades da Somália reforçaram a segurança em Mogadíscio com milhares de efetivos das forças governamentais por causa de uma manifestação que estava prevista para hoje (6), de uma aliança de líderes opositores contra a demora das eleições gerais. O ato, no entanto, acabou sendo adiado.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.