Casa Branca diz estar em contato próximo com a Moldávia após suposta tentativa de desestabilização

WASHINGTON, 14 de fevereiro (Sputnik) - Os Estados Unidos mantiveram contato próximo com o governo da Moldávia depois que a presidente Maia Sandu acusou a Rússia de planejar desestabilizar o país e forçar uma mudança de liderança, disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, nesta terça-feira (14).

"Estamos em contato próximo com nossos parceiros moldavos durante esse período", disse Kirby durante uma coletiva de imprensa. "Continuamos firmemente comprometidos em ajudar a Moldávia enquanto esse país busca reformas nos esforços políticos, econômicos e anticorrupção".

Em um discurso no Conselho Europeu na semana passada, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que a inteligência de Kiev supostamente interceptou "o plano da Rússia para desestabilizar a ordem democrática" na Moldávia. Zelensky informou Sandu sobre o assunto.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que não tem conhecimento de quaisquer planos da Rússia para desestabilizar a Moldávia.

Espaço aéreo da Moldávia reaberto

O espaço aéreo da Moldávia foi reaberto, informou a autoridade nacional de aviação civil da república nesta terça.



No início do dia, a companhia aérea Air Moldova disse que o espaço aéreo do país foi fechado e os voos programados foram cancelados.



"Após os resultados da reunião da comissão interdepartamental sobre gestão do espaço aéreo às 11h24 [09h24 GMT] de 14 de fevereiro, a fim de garantir a segurança dos voos da aviação civil, foi tomada a decisão de fechar temporariamente o espaço aéreo da Moldávia. Às 14h47 o espaço aéreo foi reaberto", disse o comunicado.



A autoridade da aviação civil acrescentou que os motivos da decisão serão divulgados posteriormente.

