Casa Branca diz que 'trânsito privado' de Tsai Ing-wen pelos EUA está em conformidade com a política de Uma China

247/Sputnik - O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, afirmou nesta quarta-feira (29) que o trânsito da líder taiwanesa Tsai Ing-wen pelos Estados Unidos é privado, não oficial e consistente com a política de Uma China que Washington diz seguir.

A líder taiwanesa está em uma viagem diplomática de 10 dias pela América do Sul e Central que inclui trânsito pelos Estados Unidos. Pequim ficou preocupado com os planos de Tsai de se encontrar com o presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, durante uma parada em Los Angeles.

"Este trânsito é consistente com a nossa longa relação não oficial com Taiwan e é consistente com a política dos Estados Unidos de Uma China, que permanece inalterada. A decisão de Taiwan de fazer esses trânsitos com base em sua própria viagem - trânsitos não são viagens, são privados e não oficiais", disse Kirby em uma coletiva de imprensa.

Autoridades da China prometem tomar medidas se líder de Taiwan se encontrar com McCarthy

Se a presidente taiwanesa Tsai Ing-wen se encontrar com McCarthy durante seu trânsito pelos Estados Unidos, isso prejudicará seriamente a soberania chinesa e Pequim tomará medidas firmes para retaliar, afirmou Zhu Fenglian, assistente do Escritório de Assuntos de Taiwan do Conselho de Estado da China, na quarta-feira.

"As autoridades taiwanesas estão constantemente inventando desculpas, aproveitando todas as oportunidades para buscar seus interesses de 'independência'. A chamada 'viagem de trânsito' da líder taiwanesa é essencialmente um ato provocativo, buscando a ajuda dos EUA para realizar a 'independência'... Se ela se encontrar com o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, isso prejudicará gravemente o princípio de Uma China, bem como a soberania e integridade territorial da China e minará a paz e estabilidade no Estreito de Taiwan", disse Zhu.

Segundo a porta-voz, o trânsito de Tsai não será uma simples parada em um aeroporto ou hotel, pois ela está procurando desculpas para falar com vários oficiais dos EUA e membros do Congresso.

Em 21 de março, o escritório presidencial de Taiwan informou que a líder da ilha viajaria para Belize e Guatemala e passaria pelos Estados Unidos. No início de março, McCarthy disse aos repórteres que se encontraria com a líder taiwanesa quando ela estivesse nos EUA, mas o escritório de Tsai não forneceu informações sobre sua agenda nos país.

Taiwan é governada de forma independente da China continental desde 1949. Pequim considera a ilha como sua província, enquanto Taiwan - um território com seu próprio governo eleito - mantém que é um país autônomo, mas não declara independência. Pequim se opõe a qualquer contato oficial de Estados estrangeiros com Taipé e considera a soberania chinesa sobre a ilha como indiscutível. Até o momento, Taiwan é reconhecida por apenas 13 países.

