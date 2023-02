Casa Branca: em Kiev, Biden pretende reafirmar seu compromisso com soberania da Ucrânia

Apoie o 247

Sputnik - O presidente dos EUA, Joe Biden, disse nesta segunda-feira (20) que chegou a Kiev para se encontrar com seu homólogo ucraniano Vladimir Zelensky e reafirmar o compromisso com a soberania e a integridade da Ucrânia.

"[…] Estou hoje em Kiev para me encontrar com o presidente Zelensky e reafirmar nosso compromisso inabalável e invariável com a democracia, soberania e integridade territorial da Ucrânia", disse Biden em um comunicado publicado pela Casa Branca.

Além disso, o líder dos EUA disse que anunciará a entrega de armas críticas a Kiev, incluindo munições de artilharia e sistemas antitanque e de radar, acrescenta o comunicado.

Biden também disse que nesta semana Washington vai impor sanções adicionais em relação à operação militar da Rússia na Ucrânia.

