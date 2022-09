Casa Branca está preocupada com reunião entre Xi e Putin, diz porta-voz

A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que os Estados Unidos estão preocupados com a profundidade do alinhamento entre China e Rússia edit

Sputnik - A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que os Estados Unidos estão preocupados com a profundidade do alinhamento entre China e Rússia.

Durante coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (15), Jean-Pierre comentou a reunião realizada entre os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping. Segundo a porta-voz, a Casa Branca ficou preocupada com o encontro.

"Então deixamos claras nossas preocupações sobre a profundidade do alinhamento e laços da China com a Rússia", disse Jean-Pierre.

Segundo ela, a reunião Xi–Putin é um exemplo desse alinhamento que preocupa os Estados Unidos.

Os líderes da Rússia e da China começaram nesta quinta-feira (15) negociações às margens da cúpula da Organização de Cooperação de Xangai (SCO, na sigla em inglês) em Samarcanda, no Uzbequistão.

Vladimir Putin declarou após o encontro que a Rússia está disposta a fortalecer sua cooperação com China e Mongólia no campo de tecnologias avançadas.

"A Rússia está aberta a laços mais estreitos com a China e com a Mongólia no campo da ciência e da alta tecnologia, inclusive em áreas como a criação de cidades científicas modernas, parques tecnológicos e laboratórios conjuntos; expansão dos intercâmbios científicos e técnicos; e formação e reciclagem de pessoal acadêmico e de engenharia", disse.

Xi Jinping, por sua vez, disse que Rússia e a China devem proteger os interesses da segurança regional, bem como os interesses dos países em desenvolvimento.

"[As partes] devem proteger os interesses da segurança regional, bem como os interesses dos países em desenvolvimento e mercados emergentes", disse o líder chinês.

