Cassado pela Câmara de Curitiba, Renato Freitas será recebido pelo Papa

Do Opera Mundi - Cassado pela segunda vez pela Câmara de Curitiba, Renato Freitas será recebido pelo Papa Francisco, líder mundial da Igreja Católica, no Vaticano, nem setembro. A informação foi divulgada pela equipe de advogados do mandatário nesta sexta-feira (05/08).

Vereador pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Freitas está tendo seu mandato cassado após participar de um protesto contra o racismo em uma igreja no Paraná.

“A audiência com o Papa, no Vaticano, sela o apoio da igreja a Renato Freitas e aos manifestantes que entraram na igreja em fevereiro”, disse o jornal Plural Curitiba.

Segundo o site, o então vereador, em fevereiro, entrou na Igreja do Rosário de Nossa Senhora dos Pretos durante uma manifestação antirracista e que, apesar da acusação, a missa do local já estava encerrada.

Ainda de acordo com o site paranaense, o padre da igreja, Luiz Haas, compareceu à sessão de cassação do mandato de Freitas. Também afirmou que a Cúria da Igreja Católica, órgão administrativo da instituição, “considera a cassação uma punição excessiva”.

