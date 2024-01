Catar e França negociam acordo para levar ajuda e medicamentos a civis e reféns em Gaza

Os dois países disseram que a ajuda sairia do Catar com destino ao Egito edit

Reuters - O Catar e a França intermediaram um acordo com Israel e o Hamas para entregar medicamentos urgentes a cerca de 45 reféns israelenses mantidos pelo movimento em Gaza em troca de ajuda humanitária e médica para os civis mais vulneráveis.

Os dois países disseram que a ajuda sairia do Catar com destino ao Egito na quarta-feira (17), antes de ser transportada através da fronteira de Rafah.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed al-Ansari, disse em um comunicado que o acordo significaria que "medicamentos, juntamente com outra ajuda humanitária, seriam entregues a civis na Faixa de Gaza, nas áreas mais afetadas e vulneráveis, em troca da entrega de medicamentos necessários para Israel". cativos em Gaza."

Ele não deu detalhes sobre quanta ajuda ou que ajuda seria entregue aos civis.

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que dois aviões da Força Aérea do Catar deveriam pousar na quarta-feira no Egito com medicamentos adquiridos na França com base em uma lista israelense.

Anteriormente, Philippe Lalliot, chefe do centro de crise do Ministério das Relações Exteriores da França, que organiza os esforços de ajuda, disse que as negociações decorriam há semanas e que a ideia inicial veio das famílias de alguns dos reféns israelenses.

Pacotes médicos específicos para vários meses, elaborados na França, seriam entregues a cada um dos 45 reféns. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha coordenará a ação no terreno.

A França ainda tem três cidadãos detidos em Gaza, mas nenhum deles necessita urgentemente de medicamentos, disse Lalliot.

