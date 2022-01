Cazaquistão declara estado de emergência em meio a protestos contra preços dos combustíveis (vídeo)

O presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, declarou estado de emergência por duas semanas em Almaty, maior cidade do país edit

Spuntik - O presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, declarou estado de emergência por duas semanas em Almaty, maior cidade do país, e na província de Mangistau, devido a protestos contra o aumento do preço dos combustíveis.

O anúncio do gabinete do governo ocorreu na manhã desta quarta-feira (5) no horário local - ainda noite de terça-feira (4) no Brasil.

Até o dia 19 de janeiro, as duas regiões terão toque de recolher de 23h00 às 7h00, restrições de circulação e proibição de reuniões em massa, segundo documentos publicados pelo presidente, conforme noticiou a agência Reuters.

"Caros concidadãos, volto a me dirigir a vocês. Mostrem prudência e não sucumbam às provocações internas e externas, à euforia dos comícios e da permissividade", disse Tokayev em um discurso ao país.

O presidente informou que uma reunião do governo sobre questões socioeconômicas foi agendada para esta quarta-feira (5) e que todas as demandas legítimas dos manifestantes serão levadas em consideração.

NOW - Situation in #Almaty, Kazakhstan's largest metropolis, spirals out of control. The president imposes a curfew and deploys the military to quell the anti-government protests. pic.twitter.com/AZIsZlhEYd — Disclose.tv (@disclosetv) January 4, 2022

AGORA - Situação em #Almaty, a maior metrópole do Cazaquistão, está fora de controle. O presidente impõe toque de recolher e mobiliza os militares para conter os protestos contra o governo.

Desde o início do ano, as cidades de Aktau e Zhanaozen, na região de Mangistau, têm sido palco de manifestações contra um duplo aumento dos preços do gás. A cidade de Atyrau e o Oeste do Cazaquistão também passaram a realizar protestos.