Cemig tem lucro de R$ 797 mi no 3T25, queda de 76%

247 - A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) reportou um lucro líquido de R$ 796,7 milhões no terceiro trimestre de 2025, conforme demonstram suas informações contábeis intermediárias. O valor representa uma expressiva redução de 75,7% em comparação com os R$ 3,28 bilhões apurados no mesmo período de 2024. As informações são do Brazil Stock Guide.

A queda abrupta no lucro é majoritariamente explicada por efeitos não recorrentes que beneficiaram o resultado do 3T24. Naquele período, a companhia havia reconhecido ganhos relevantes com a Revisão Tarifária Periódica e com a alienação de sua participação na Aliança Geração.

Excluindo-se esses itens, por meio do Lajida Ajustado, a performance operacional apresenta uma queda menor, de 16,3%, passando de R$ 1,76 bilhão no 3T24 para R$ 1,47 bilhão no 3T25. A receita líquida da empresa cresceu 4,6% no trimestre, totalizando R$ 10,82 bilhões.

A análise por segmentos operacionais revela desempenhos heterogêneos. O segmento de Geração lucrou R$ 357,5 milhões, com alta de 34% ante o 3T24. Já a Transmissão apresentou lucro de R$ 110,6 milhões, uma queda de 90,8%. A Distribuição, maior em receita, lucrou R$ 282,1 milhões, recuo de 24,1%, impactada pela migração de dois grandes clientes para o mercado livre. A Comercialização registrou prejuízo de R$ 11,7 milhões, contra lucro de R$ 95,1 milhões no ano anterior, pressionada pela elevação dos preços de compra de energia. O segmento de Gás lucrou R$ 110,4 milhões, queda de 15,7%.

A companhia manteve seu programa de investimentos, com receita de construção de ativos de distribuição somando R$ 1,51 bilhão, um crescimento de 19,4% em relação ao 3T24, alinhado ao seu Plano de Desenvolvimento da Distribuição.