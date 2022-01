Centro de coordenação usado em protestos no Cazaquistão está situado em Kiev, diz banqueiro fugitivo

De acordo com ele, os manifestantes ligavam para esta sede e eram aconselhados a seguir com precisão o 'algoritmo' elaborado pela chamada oposição edit

Sputnik - O centro de coordenação usado durante os protestos em massa no Cazaquistão está localizado em Kiev, na capital ucraniana, disse Mukhtar Ablyazov, ex-banqueiro cazaque que fugiu para a França, à Sputnik.

"Nossa sede organizacional – mais precisamente, ela foi chamada de 'sede de coordenação Eleições Democráticas do Cazaquistão' – está em Kiev", revelou ex-banqueiro.

De acordo com ele, o trabalho na sede se intensificou logo após os primeiros protestos no Cazaquistão. Os manifestantes ligavam para esta sede, e eles eram aconselhados a seguir com precisão o 'algoritmo' elaborado pela chamada oposição.

Segundo Ablyazov, este 'algoritmo' já existe há mais de quatro anos e o processo pressupõe que os manifestantes ajam de forma coordenada e ele também envolve a tomada de edifícios administrativos.

O interlocutor afirmou que os tumultos que ocorreram no Cazaquistão e que levaram à morte de mais de 200 pessoas não foram uma tentativa de golpe.

O ex-banqueiro disse ainda que durante os protestos violentos no Cazaquistão ele apelava aos manifestantes para ocuparem edifícios administrativos.

"Pedimos a ocupação de edifícios administrativos [no Cazaquistão]", disse Ablyazov à Sputnik, especificando que ele queria dizer "ocupar" os edifícios e "não destruir, quebrar e tomar".

No início deste mês, o diretor do Instituto de Economia e Política Mundial do Cazaquistão, Yerzhan Saltybaev, disse que a influência nos protestos de Ablyazov, um antigo banqueiro e ministro do governo que afirmou ser o "líder do movimento da oposição cazaque", foi muito limitada, apesar de seus recursos financeiros significativos.

O ex-banqueiro foi condenado à revelia no Cazaquistão por assassinato e peculato. Ele tem residido no exterior há muitos anos.

