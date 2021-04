Cerca de 8 milhões de brasileiros estão entre os usuários do Facebook que tiveram dados vazados na internet

247 - Pelo menos 553 milhões de usuários do Facebook tiveram seus dados vazados e estão expostos gratuitamente na internet, em um fórum online de hackers. O vazamento foi noticiado em reportagem deste sábado (3) do Business Insider.

Entre os dados hackeadosestão informações como número de telefone, nome, local, nascimento e endereço de email dos usuários da rede social. São dados de usuários de 107 países: mais de 32 milhões dos Estados Unidos, 11 milhões do Reino Unido e 6 milhões da Índia. Do Brasil, dados de cerca de 8 milhões de usuários foram vazados.

De acordo com reportagem, o caso foi descoberto por Alon Gal, diretor de tecnologia da empresa de cibersegurança israelense Hudson Rock, que publicou detalhes do vazamento em sua página no Twitter.

Em 2019, o Facebook aditiu que senhas de perfis de usuários estavam disponíveis online. O problema atingiu milhões de usuários.

