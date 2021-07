Certificado digital da Covid-19 entra em vigor na União Europeia

247 - O certificado digital da União Europeia para a Covid-19 entra em vigor oficialmente nesta quinta-feira (1) nos 27 países que fazem parte do bloco - além da Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein.

A ideia é facilitar o deslocamento de pessoas sem a necessidade de quarentena ou de exames adicionais na hora de viajar. O documento é exibido em forma de código QR, podendo ser apresentado pelo celular ou de maneira impressa, de acordo com informação da CNN em Londres.

Se a pessoa não for completamente imunizada, com duas doses, o documento deve mostrar um teste RT-PCR recente e com resultado negativo, ou informações de que aquele indivíduo se recuperou da Covid-19 nos últimos seis meses.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.