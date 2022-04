Apoie o 247

Rádio Internacional da China - No dia 5, o Conselho de Segurança da ONU realizou uma reunião aberta sobre a situação na Ucrânia, e o "incidente de Bucha" tornou-se o foco da reunião. O representante permanente da China nas Nações Unidas enfatizou que a desescalada da situação na Ucrânia e um cessar-fogo são a expectativa urgente da comunidade internacional e o forte desejo da China. No que diz respeito ao "incidente de Bucha", o diplomata chinês disse que quaisquer acusações devem ser baseadas em fatos, e todas as partes devem exercer moderação e evitar acusações infundadas antes que as conclusões sejam feitas.

Esta declaração é racional e objetiva, além dee fornecerfornece uma ideia clara de como a comunidade internacional vê e lida com o "incidente de Bucca". Atualmente, é mais urgente que a Rússia e a Ucrânia cessem as hostilidadeso fogo e ponham fim à guerra, e é ainda mais necessário que a comunidade internacional promovapromovam as negociações.

De acordo com o Direito Internacional Humanitário, os civis devem estar livres de qualquer forma de violência em conflitos armados. Portanto, a verdade e a origem do "incidente de Bucha" devem ser descobertas, e quaisquer atos de violência contra civis devem ser responsabilizados. Em vista do desacordo entre a Rússia e a Ucrânia sobre o incidente, as Nações Unidas devem enviar uma equipe de investigação independente e objetiva à Ucrânia para investigar o caso. Até que a verdade seja revelada, todas as partes devem permanecer calmas e contidas para evitar a intensificação da guerra.

No entanto, alguns países ocidentais, incluindo os EUA, não aguardamesperaram com paciência pelos resultados da investigação, mas pressupuseram uma conclusão e iniciaram uma série de ações contra a Rússia. Um incidente cuja verdade é desconhecida tornou-se uma desculpa para os políticos americanos e ocidentais aumentarem as sanções contra a Rússia.

As questões humanitárias não devem ser politizadas. A China acredita que os ataques contra civis são inaceitáveis e não devem acontecer, e as circunstâncias relevantes e as razões específicas devem ser descobertas. Mas até que as conclusões da investigação sejam divulgadas, todas as partes devem evitar a escalada da tensão. Esse é o respeito mínimo pelas vítimas, e também é a açãoum desempenho devidao para evitar mais problemas humanitários.

Tradução: Xia Ren

Revisão: Gabriel Fragoso

