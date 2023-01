Chancelaria chinesa apresenta destaques do discurso de Xi Jinping na 7ª Cúpula da Celac

A China quer trabalhar junto com a Celac para elevar a um novo patamar as relações bilaterais edit

Rádio Internacional da China - A porta-voz da chancelaria chinesa, Mao Ning, apresentou nesta segunda-feira (30) a participação do presidente Xi Jinping na 7ª Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), que foi realizada em 25 de janeiro.

Mao Ning afirmou que o presidente chinês proferiu um discurso por videoconferência durante a cúpula,a convite de Alberto Fernández, presidente da Argentina, que ocupou a presidência rotativa da Celac. Segundo a porta-voz chinesa, as informações sobre o pronunciamento já foram divulgadas no site da chancelaria do país.

A diplomata chinesa salientou que o discurso de Xi Jinping representa a importância dada pela China à promoção das relações bilaterais com a Celac e que a ação da parte chinesa é apreciada pelos países regionais.

Mao Ning acrescentou que, com base no discurso do presidente chinês, a China quer trabalhar junto com a Celac para elevar a um novo patamar as relações bilaterais, baseadas nos princípios de igualdade, benefício recíproco, inovação, abertura e promoção do bem-estar do povo.

