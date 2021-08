Chancelaria chinesa diz que relatório dos EUA sobre origem da Covid-19 é mentiroso

247 - "A comunidade de inteligência dos Estados Unidos compilou recentemente um suposto relatório sobre as origens da Covid-19. É um relatório mentiroso feito para fins políticos. Não há base científica ou credibilidade nisso. Os EUA também divulgaram um comunicado caluniando e atacando a China. O lado chinês expressa a sua firme objeção. E fez fortes representações aos EUA", declarou neste sábado (28) o vice-ministro das Relações Exteriores da China, Ma Zhaoxu.

O documento da chancelaria chinesa reafirma o que já tinha afirmado em várias ocasiões: "o rastreamento das origens da Covid-19 é uma questão complexa da ciência". De acordo com o governo chinês esse rastreamento só deve ser realizado "por cientistas de todo o mundo por meio de pesquisas conjuntas".

Com base nisso, o vice-ministro chinês expõe sua crítica: "Os EUA, no entanto, desconsideram a ciência e os fatos. Em vez disso, estão obcecados com a manipulação política e com o rastreamento das origens pela comunidade de inteligência. Sem fornecer nenhuma evidência, os EUA inventaram uma história após a outra para difamar e acusar a China. O objetivo é usar o rastreamento das origens para jogar a culpa na China e espalhar o vírus político. O desdobramento da comunidade de inteligência no rastreamento das origens é, por si só, uma evidência convincente da politização da questão".

O vice-ministro chinês refuta os argumentos do governo norte-americano: "Os EUA acusam a China de não ser transparente ou cooperativa no rastreamento das origens. Isso é um absurdo completo. A China atribui grande importância à cooperação científica internacional no rastreamento das origens e tem participado ativamente dessa cooperação. Agindo com base nos princípios da ciência, abertura e transparência, convidamos duas vezes especialistas da OMS para a China para pesquisa de rastreamento das origens. No início deste ano, uma equipe de estudo conjunta da OMS-China, formada por importantes especialistas chineses e internacionais, conduziu uma pesquisa de 28 dias na China e divulgou um Relatório Conjunto contendo conclusões confiáveis, profissionais e baseadas na ciência. Esta é uma boa base para a cooperação internacional no rastreamento de origens. Temos apoiado esforços baseados na ciência para rastreamento de origens e continuaremos nos mantendo ativamente engajados. Dito isto, opomo-nos firmemente às tentativas de politizar esta questão".

Para a chancelaria chinesa, "são os EUA que não estão sendo transparentes, responsáveis ​​e cooperativos nesta questão". A declaração do vice-ministro Ma Zhaoxu destaca que "os EUA têm se recusado a responder às dúvidas razoáveis ​​da comunidade internacional sobre o laboratório biológico de Fort Detrick e as mais de 200 bases no exterior para experimentos biológicos, tentando encobrir a verdade e evitar ser responsabilizado. A responsabilidade recai sobre os EUA em dar uma resposta ao mundo".

O documento da chancelaria chinesa mostra que as tentativas dos Estados Unidos de politizar o rastreamento das origens não encontraram apoio, ao contrário, se defrontaram com ampla oposição da comunidade internacional. "Mais de 80 países escreveram ao Diretor-Geral da OMS, emitiram declarações ou enviaram notas diplomáticas para expressar sua objeção às tentativas de politização e convocar para que o Relatório Conjunto da equipe de estudo conjunto OMS-China seja mantido; mais de 300 partidos políticos, organizações sociais e grupos de reflexão de mais de 100 países e regiões enviaram uma declaração conjunta ao Secretariado da OMS sobre a oposição à politização do rastreamento das origens; e mais de 25 milhões de internautas chineses assinaram uma carta aberta pedindo um inquérito sobre a base de Fort Detrick. Estes são os apelos das pessoas por justiça".

Em conclusão, o texto assinado pelo vice-ministro das Relações Exteriores da China assinala: "Como diz um ditado chinês, uma causa justa atrai abundante apoio, enquanto uma injusta encontra pouco. Queremos mais uma vez alertar o lado norte-americano de que politizar o rastreamento das origens não levará a lugar nenhum. Instamos os EUA a pararem imediatamente de fazer qualquer coisa que envenene a atmosfera para a cooperação internacional sobre o rastreamento das origens da Covid-19 ou enfraqueça a solidariedade global contra a pandemia, e retornem ao caminho certo de rastreamento de origens com base científica e cooperação em face da pandemia".

