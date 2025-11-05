Chanceler alemão defende repatriação de sírios após fim da guerra

BERLIM, 4 de novembro (Reuters) - Os sírios não têm mais motivos para solicitar asilo na Alemanha agora que a guerra civil em seu país terminou, disse o chanceler alemão Friedrich Merz, enquanto seus conservadores buscam conter o crescimento da extrema-direita antes de uma série de eleições estaduais no próximo ano.

A Alemanha foi o país da UE que acolheu o maior número de refugiados da guerra civil síria, que durou 14 anos, devido à política de portas abertas da ex-chanceler Angela Merkel, com cerca de um milhão de sírios vivendo no país atualmente.

Mas Merz e vários outros conservadores em seu gabinete de coalizão dizem que a situação mudou após a queda do governo de Bashar al-Assad em dezembro passado e o fim da guerra - apesar de a Síria ainda estar em uma profunda crise humanitária e de retornos forçados enfrentarem grandes desafios legais.

COMBATENDO O AfD

"Já não existem motivos para pedir asilo na Alemanha e, portanto, podemos começar as repatriações", disse Merz na noite de segunda-feira, acrescentando que espera que muitos sírios retornem por vontade própria para reconstruir o país.

"Sem essas pessoas, a reconstrução não será possível. Aqueles que estiverem na Alemanha e se recusarem a retornar ao país poderão, naturalmente, ser deportados em breve."

O partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) ultrapassou os conservadores de Merz nas pesquisas de opinião, às vésperas das eleições em cinco estados no próximo ano, que podem dar à AfD seu primeiro governador estadual.

O partido fez campanha com base em uma plataforma anti-imigração e argumenta que o Islã é incompatível com a sociedade alemã.

A migração tem figurado consistentemente no topo das pesquisas sobre as principais preocupações dos alemães nos últimos anos, e alguns estrategistas conservadores tradicionais acreditam que apenas uma política de asilo linha-dura pode combater o AfD. Outros defendem uma oposição mais incisiva ao AfD.

As Nações Unidas alertaram que as condições atuais na Síria não permitem repatriações em larga escala, com cerca de 70% da população ainda dependendo de ajuda humanitária – um sentimento compartilhado pelo ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul, durante sua viagem ao país na semana passada.

A co-líder do AfD, Alice Weidel, classificou isso como "um tapa na cara das vítimas da violência islamista", referindo-se à prisão de um sírio de 22 anos em Berlim, no domingo, acusado de preparar um ataque "jihadista", no mais recente de uma série de incidentes de grande repercussão que alimentaram as preocupações públicas sobre segurança e migração.

RETORNOS VOLUNTÁRIOS

A Alemanha vem analisando há vários meses a possibilidade de deportar sírios com antecedentes criminais, e Merz afirmou na segunda-feira que convidou o presidente sírio, Ahmed al-Sharaa, à Alemanha para discutir o assunto.

Agora está sendo discutida uma política de repatriações mais amplas – de preferência voluntárias.

O chefe da Chancelaria, Thorsten Frei, afirmou na segunda-feira que os jovens muçulmanos sunitas "certamente não estão mais sujeitos a qualquer perigo ou risco de miséria na Síria".

"A Alemanha só poderá ajudar pessoas em tais situações de forma duradoura se, uma vez pacificado o país, uma grande parte dessas pessoas retornar à sua terra natal", disse Frei.

Centenas de milhares de bósnios foram repatriados da Alemanha no final da década de 1990, após o fim da guerra, em grande parte por meio de retornos voluntários, motivados em parte pela certeza de que suas autorizações de residência não seriam renovadas.

A Bósnia tinha uma arquitetura de paz mais clara, com monitoramento internacional, do que a Síria tem hoje – e a Alemanha provavelmente enfrentaria contestações judiciais se tentasse repatriar sírios à força.

Apenas cerca de 1.000 sírios retornaram à Síria com assistência federal alemã no primeiro semestre deste ano. Centenas de milhares de sírios na Alemanha ainda possuem apenas autorizações de residência temporárias.

Reportagem de Sarah Marsh e Andreas Rinke; Reportagem adicional de Rachel More; Edição de Alex Richardson