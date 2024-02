Chanceler austríaco diz ser necessário negociar com os países do BRICS sobre a crise na Ucrânia

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

(Sputnik) - O chanceler austríaco Karl Nehammer disse na segunda-feira (26) que a União Europeia deve envolver países de diferentes partes do mundo, incluindo membros do BRICS, no processo de negociação sobre a crise na Ucrânia.

"Para ser capaz de alcançar a paz, negociações são necessárias. Para fazer isso, a Europa deve sair de sua câmara de eco e cooperar com principais atores de diferentes partes do mundo, como os países do BRICS e o Sul Global. Na reunião especial de hoje convocada pelo presidente [francês] Emmanuel Macron, trarei a posição da Áustria neutra," disse Nehammer no X.

continua após o anúncio

Mais cedo no dia, a conferência de apoio à Ucrânia foi realizada em Paris. O evento contou com a presença de cerca de 20 líderes de países europeus, incluindo o chanceler alemão Olaf Scholz, o presidente polonês Andrzej Duda, a primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen e o primeiro-ministro holandês Mark Rutte.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: